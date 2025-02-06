南韓總理韓悳洙告訴國會特委會：內閣曾表態反對戒嚴

被彈劾的國務總理韓德洙（左）在南韓首爾國會發表講話，這是國會特別委員會第三次聽證會。歐新社

被彈劾 而處於停職狀態的南韓國務總理韓悳洙今天告訴國會針對「12.3緊急戒嚴 事件」組建的特別調查委員會（特委會），去年12月3日時任總統尹錫悅 宣布緊急戒嚴之前，臨時內閣會議上的「每個人」都對總統的計畫表示擔憂。

路透社報導，尹錫悅去年12月14日遭國會彈劾停職後，韓悳洙曾短暫擔任代理總統，隨後他也被彈劾。他今天與現任代理總統崔相穆一起出席國會特委會聽證會。

韓悳洙告訴特委會，尹錫悅頒布緊急戒嚴令之前，在臨時會議上告知內閣官員他有意這樣做，當時「所有人都表示反對、擔憂，並向總統提出這項決定可能引發的問題」。

韓聯社報導，在這場聽證會中，南韓代理總統崔相穆也遭到在野黨「共同民主黨」（Democratic Party）議員強烈質疑。議員質問崔相穆，據報在去年12月3日當晚，尹錫悅曾交給他1份備忘錄，要求時任企劃財政部長崔相穆編列預算，以成立緊急立法機構。

共同民主黨議員秋美愛（Choo Mi-ae）質問崔相穆：「在國會特委會聽證會上，你說總統宣布戒嚴時有交辦文件，但你卻沒有看文件內容，難道你不該看嗎？」

崔相穆回應，有人遞給他1張「摺起來的紙條」，但他當時情緒激動，因此沒有閱讀紙條內容。

這份備忘錄據報概述了切斷國會運作費用和在戒嚴令下為緊急立法機構編列預算的措施。

根據路透社，崔相穆告訴特委會，當前南韓面臨的最大挑戰包括人民生計和國際秩序改變，因此「有必要確保政府施政保持穩定」。

尹錫悅遭彈劾一案，由憲法法院負責審理。尹錫悅今天出席憲法法院彈劾案庭審公開辯論。

南韓陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團團長金賢泰（Kim Hyun-tae，音譯）則以證人身分在憲法法院作證表示：「我的任務是要封鎖國會大廈和議事廳，並確保這些建築物的安全。」

金賢泰表示，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，他於去年12月4日大約凌晨零時17分接到陸軍特戰司令官郭種根的電話，詢問是否可能使用電擊槍或空包彈，他回覆「有困難、不可能」。

而在部隊打破窗戶進入國會後的第2次通話中，郭種根詢問他，「不能超過150人，有辦法進去嗎？」金賢泰則回答「不行，不能再進去了。」金賢泰聲稱，他當時不清楚150人是什麼意思，之後才知道是指國會議員的人數。