我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

接管加薩走廊 川普：「開發計畫」不需投入美國軍人

小型飛機墜毀菲律賓南部 機上1名美軍和3名承包商罹難

中央社馬尼拉6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1架美國軍方承包的飛機6日在菲律賓南部的一片稻田中墜毀，機上4名全部遇難。美聯社
1架美國軍方承包的飛機6日在菲律賓南部的一片稻田中墜毀，機上4名全部遇難。美聯社

菲律賓當局今天證實，1架小型飛機墜毀菲國南部南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）的1座農場，機上4人無一生還。

美國印度太平洋司令部表示，1架美國軍方承包的飛機6日在菲律賓南部一片稻田中墜毀，造成1名美國軍人和3名國防承包商死亡。

該司令部在聲明中表示，這架飛機正在執行例行任務，「應菲律賓盟友的請求提供情報、監視和偵察支援」。據稱，事故原因正在調查中。

法新社引述當地警方說法報導，這架固定翼飛機墜毀在民答那峨島（Mindanao island）農業區安帕端鎮（Ampatuan）附近。

當地救援人員馬丁（Rhea Martin）表示，他們在墜機現場發現4具遺體，當局已封鎖現場。

「罹難者遺體都在飛機殘骸附近尋獲，飛機機身已斷成兩截。」

另據警方發言人溫杜拉（Jopy Ventura），這起墜機事故還導致1頭水牛受到重傷。

菲國媒體「馬尼拉標準報」（Manila Standard）報導，民航局官員柏納多（Bea Bernardo）表示，「菲律賓民航局證實1架飛機在南馬吉丹奧省墜毀。」

稍早當地居民在社群媒體發文稱，墜機地點附近發現至少2具遺體，意外還造成1隻水牛受傷。

社群媒體 印度

上一則

2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除

下一則

傳435名馬來西亞公民列美遣返名單 大馬外交部回應

延伸閱讀

菲律賓副總統遭彈劾恐免職 杜特蒂女兒2028總統路添變數

菲律賓副總統遭彈劾恐免職 杜特蒂女兒2028總統路添變數
第十九屆 迎春接彩為華裔社區增添春節氣氛

第十九屆 迎春接彩為華裔社區增添春節氣氛
解放軍穿越菲律賓巴西蘭海峽 稱完全符合國際法

解放軍穿越菲律賓巴西蘭海峽 稱完全符合國際法
菲移民局稱中國間諜已融入社會 籲民眾警覺舉報

菲移民局稱中國間諜已融入社會 籲民眾警覺舉報

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰