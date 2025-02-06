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2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除

中央社倫敦6日綜合外電報導
被覆蓋的格蘭菲塔遺址。歐新社
被覆蓋的格蘭菲塔遺址。歐新社

2017年倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）惡火奪走72條人命，成二戰迄今英國最嚴重的民宅火災。災害生還者與罹難者親屬今天證實，事發逾7年後，當局宣布將拆除這棟建築。

法新社報導，代表生還者與罹難者家屬的組織「格蘭菲最近親屬」（Grenfell Next of Kin）在社群平台X發布聲明稱，英國副首相兼住房、社區和地方政府事務大臣芮納（Angela Rayner）已「向生還者與家屬宣布拆除格蘭菲塔的決定」。

另個代表部分生還者與罹難者家屬的組織「團結格蘭菲」（Grenfell United）則痛批，英國當局的這項決定相當「可恥」，且磋商過程太過草率，罹難者家屬的意見未獲當局重視。

另據英國廣播公司（BBC），英國當局將於本月7日正式宣布拆除的消息。

格蘭菲塔位於倫敦西區黃金地段。2017年6月14日清晨，這棟逾20層的大樓慘遭祝融，由於外牆採用易燃材質包覆，以致火勢一發不可收拾，最終奪走72條人命。

英國當局去年9月公布的「格蘭菲塔大火公開調查報告」指出，這起悲劇的死亡事件都是「可避免的」，報告還指控建商嚴重失職、不誠實。

對於應為這起災害負責的相關人員迄今仍未遭刑事指控，罹難者家屬也深感不滿。

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