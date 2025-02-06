瑞典校園槍擊11人喪生 警方尋獲作案槍枝

瑞典奧勒布羅市的成人學校Campus Risbergska遭槍擊，造成包括槍手在內11人喪生。圖為5日民眾在事發現場附近放鮮花和蠟燭悼念亡者。路透

位於瑞典 奧勒布羅市的成人學校Campus Risbergska遭槍擊 ，造成包括槍手在內11人喪生，警方發言人告訴今天法新社，已於這所遭槍擊的成人學校尋獲數把步槍。

發言人告訴法新社：「我們尋獲數把武器。」並指明這些武器是長管武器，「也就是步槍」。

據瑞典媒體報導，槍手是現年35歲的安德森（Rickard Andersson）他持有4件武器的槍枝執照。

警方尚未公布嫌犯姓名，並說仍在調查行凶動機，僅表示「顯然有犯案動機而且能夠取得槍枝」。

奧勒布羅市警察局長佛瑞斯特（Roberto Eid Forest）被問到報導指槍手飲彈自盡，他5日告訴記者：「很多跡象顯示如此。」

瑞典媒體報導說，凶嫌35歲本地人，離群索居而且身心有狀況。瑞典「晚報」（Aftonbladet）報導，安德森把作案槍枝藏在裝吉他的硬盒裡，並於行凶前於洗手間換上軍裝。

瑞典電視台Broadcaster TV4報導，這所學校也為移民開瑞典語課程，並播放一段躲在洗手間的學生所錄製的影音，可聽聞洗手間外槍聲大作，以及有個人大喊：「你們將滾出歐洲！」

負責調查這起槍案的警方幹員伯格奎斯特（Anna Bergkvist）告訴法新社，這起槍案的死者分屬「不同國籍、不同年齡且有男有女」。

敘利亞 大使館於5日晚間臉書（Facebook）發文，向敘利亞籍的罹難者及其家屬表示哀悼與慰問。