川普提議接管加薩 美國盟友與敵手幾乎一面倒反對

美國總統川普昨天宣布，在巴勒斯坦人被永久重新安置他處後，將由美國「接管」加薩走廊（Gaza Strip）。圖為巴勒斯坦人在加薩走廊賈巴利亞（Jabaliya）地區行走。美聯社

美國總統川普 昨天宣布，在巴勒斯坦 人被永久重新安置他處後，將由美國「接管」加薩 走廊（Gaza Strip）。這項提議今天立即遭美國盟友及對手同聲駁斥與譴責。

川普（Donald Trump）是昨天在白宮與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）一起召開記者會時談到此事。以下為全球各方對川普這番言論的反應。

沙烏地阿拉伯外交部

「沙烏地阿拉伯拒絕任何試圖迫使巴勒斯坦人離開他們土地的舉措。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已透過『清楚且明確的方式』聲明沙國立場，在任何情況下都沒有留下任何詮釋空間。」

德國外交部長貝爾伯克

貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，加薩走廊屬於巴勒斯坦人，驅逐他們將令人無法接受，且有違國際法，「這也會導致新的苦難與新的憎恨…解決方案絕不能忽略諮詢巴勒斯坦人的意見」。

法國外交部發言人勒穆安

勒穆安（Christophe Lemoine）表示：「法國重申，反對任何迫使加薩走廊的巴勒斯坦人流離失所的行為，這不僅嚴重違反國際法、侵害巴勒斯坦人的合法願望，也對兩國方案構成重大阻礙，對我方親密夥伴埃及、約旦及整個區域而言更是重大不穩定因素。」

俄羅斯總統府克里姆林宮發言人培斯科夫

俄羅斯認為，以兩國方案為基礎才有可能解決中東問題。

培斯科夫（Dmitry Peskov）提到：「這是聯合國安全理事會（UNSC）相關決議載明的論點，並獲絕大多數涉入這項問題的國家所認同。我們從這個論點出發、予以支持，並相信這是唯一可能的選項。」

中國外交部

中國外交部發言人林劍指出，中方希望各方將以停火和衝突後治理為契機，推動巴勒斯坦問題重回以兩國方案為基礎的政治解決正確軌道。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯

阿巴斯（Mahmud Abbas）拒絕川普的提議，強調「巴勒斯坦人的合法權利不容談判」，且這項提議將「嚴重違反」國際法。

聯合國人權事務高級專員圖克

圖克（Volker Turk）談到，國際法「嚴格禁止」將民眾驅逐出占領地。

以色列極右派政治人物班吉維爾

以色列前國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）昨天在社群媒體X平台發文指出，「鼓勵」加薩走廊民眾遷出當地是以哈戰爭結束時唯一正確的策略，並敦促內唐亞胡「立即」採納這項政策。