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泰國總理訪中前加強打詐 將對緬甸詐騙園區斷網斷電

編譯廖玉玲／綜合外電
泰國預定從5日早上9時起對緬甸米瓦迪（Myawaddy）等詐騙集團的大本營地區斷電斷網，希望打擊犯罪。成效如何有待觀察。美聯社
泰國預定從5日早上9時起對緬甸米瓦迪（Myawaddy）等詐騙集團的大本營地區斷電斷網，希望打擊犯罪。成效如何有待觀察。美聯社

彭博資訊報導，鑒於詐騙橫行幾乎快到動搖國本的程度，泰國將對緬甸米瓦迪（Myawaddy）等詐騙集團大本營斷油、斷電、斷網。

泰國國防部長普譚4日在曼谷表示，國家安全委員會決定從5日早上9時起對緬甸五區停止供電，外交部將通知緬甸軍政府和其他機構，允許各級醫院在這些強力措施生效前做好準備。

泰國總理貝東塔當日稍早在內閣會議後表示，「政府對此作法毫不猶豫，我們可以即刻切斷電力。我們必須先照顧人民，這對泰國人民和國家形象都有重大影響」。 

 貝東塔預定5日出訪中國，將與中國國家主席習近平會晤，討論貿易合作，以及詐騙問題事宜。

貝東塔也將請習近平號召且鼓勵中國遊客多多到泰國觀光，保證到泰國旅遊安全無虞。

根據泰國旅遊和體育部4日公布的最新統計，今年截至2月2日共有397萬名遊客到訪泰國，其中中國遊客總數為710,687人。1月的入境遊客則比去年同期大增22%至370萬人次。陸客是泰國最大的遊客來源，2024年到訪泰國的3,550萬人中有670萬來自中國。

上個月在泰國與緬甸邊境附近，有一位中國演員遭綁架，隨後雖返回，但此事在中國迅速傳開來，有報導稱隨後中國旅行團取消了行程，泰國自此也加強了遊客的安全措施。 

彭博資訊報導，放眼整個東南亞地區，電詐集團的勢力不斷擴張，尤其是在寮國、柬埔寨和緬甸。這些組織通常是由2020年逃出中國的罪犯所經營，當年中國大力掃蕩電詐，那些逃犯就轉往東南亞重操舊業，其中緬甸由叛軍掌控的地區尤其成了這些犯罪集團的大本營。  

泰國 緬甸 東南亞

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