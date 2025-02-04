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普亭恢復蘇聯時期歌唱大賽 邀中國對抗墮落西方文化

中央社莫斯科3日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭今天簽署命令，恢復蘇聯時期的「國際廣播與電視組織歌唱大賽」，預計將有中國、古巴及巴西等「友好國家」參與，以對抗墮落的現代西方文化。(路透)
俄羅斯總統普亭今天簽署命令，恢復蘇聯時期的「國際廣播與電視組織歌唱大賽」，預計將有中國、古巴及巴西等「友好國家」參與，以對抗墮落的現代西方文化。(路透)

俄羅斯總統普亭3日簽署命令，恢復蘇聯時期的「國際廣播與電視組織歌唱大賽」，預計將有中國、古巴及巴西等「友好國家」參與，以對抗墮落的現代西方文化。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）已簽署命令，下令今年在俄羅斯首都莫斯科（Moscow）舉行「國際廣播與電視組織歌唱大賽」（Intervision Song Contest）。

據報導，普亭已吩咐克里姆林宮高官及政府官員為這場活動作準備，預計中國、古巴及巴西等「友好國家」將會參與。

「國際廣播與電視組織歌唱大賽」最早於1960年代由蘇聯時期領袖布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）發起，當時有東歐地區及古巴等共產國家參與，以對抗西方資本主義的「歐洲歌唱大賽」（Eurovision）。

在蘇聯瓦解後，俄羅斯曾參與「歐洲歌唱大賽」，但在2022年入侵烏克蘭後被禁止參賽。

「歐洲歌唱大賽」經常表揚LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）主題及表演者。相較之下，「國際廣播與電視組織歌唱大賽」將採取更嚴肅的基調，強調尊重「傳統的普世、精神和家庭價值」。

古巴 普亭 俄羅斯

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