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中菲南海角力持續 巴西蘭海峽成焦點

記者陳政錄／即時報導
巴西蘭海峽位置示意圖。取自大陸公眾號「烽火觀點」
巴西蘭海峽位置示意圖。取自大陸公眾號「烽火觀點」

中菲南海角力持續之際，共軍再次行經菲律賓腹地「巴西蘭海峽」，引發關注。據共軍南部戰區3日晚間發布訊息稱，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐，認為菲方就中方艦艇編隊正常過航行為進行汙衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。

據共軍南部戰區3日晚間發布，南部戰區新聞發言人、空軍大校田軍里表示，2月3日，解放軍南部戰區組織海空兵力經巴西蘭海峽赴遠海進行演訓，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐。

田軍里稱，菲方就中方艦艇編隊正常過航行為進行汙衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。

與此同時，在兩國海權爭端加劇，間諜戰亦受關注之際，據馬尼拉公報報導，菲律賓海軍發言人特立尼達今天表示，中國正對菲律賓進行包括騷擾和入侵、疑似間諜活動，以及網路攻擊、水下無人機、與犯罪活動有關的非法離岸博彩運營等在內的打擊，呼籲菲律賓採取全民行動來抵制。

事實上，去年6月，菲律賓國家通訊社等媒體就曾報導，共軍海軍綜合訓練艦「戚繼光」艦與登陸艦「井岡山」艦，曾在結束對柬埔寨、東帝汶兩國的訪問和遠海任務後，穿越民答那峨島和巴西蘭島之間的巴西蘭海峽，引發菲方海軍高度關注，派出砲艇與小艇追蹤監視。

巴西蘭海峽是國際海上通道之一，長約30公里，最窄處僅15.7公里，左側為蘇祿海，右側為西里伯斯海，距離菲律賓第三大城達沃僅395公里，距離巴拉望島428公里，位處菲律賓腹地，以致共軍在相關海域的任何行動都受到關注。

共軍 巴西 間諜

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