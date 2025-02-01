「德國製造」神話破滅 面臨生死存亡之秋

德國汽車業面臨嚴酷考驗。(美聯社)

《全球中央》雜誌報導，德國 是歐洲的工商業中心，是歐洲最大的經濟體，「德國製造」更代表著高品質與創新精神；如今，德國經濟卻萎靡不振，甚至被質疑成了「歐洲病夫」。

天然氣價格暴漲至俄烏戰爭前四倍以上，固然是衝擊德國經濟的重要原因，但德國在數位化及基礎建設長年落後、中國在電動車與機電等產業急起直追，都不斷侵蝕德國利基，德國工業正面臨生死存亡之秋。

信貸機構Creditreform和萊布尼茨歐洲經濟研究中心（ZEW）曾發布令人怵目驚心的數據，2023年，德國有17萬6,000家公司從市場上消失，其中有11%是破產倒閉，大多數公司是自主選擇關門大吉，包括越來越多的工業企業。

福斯汽車去年9月傳出將關閉德國境內汽車製造工廠並裁員，德國人驚覺到製造業所陷困境之深。不光汽車業，德國歷史悠久的蒂森克虜伯鋼鐵（TKSE）宣告將裁減40%員工，汽車零件供應商博世（Bosch）集團也計劃裁減約5,000名員工。

德國產業面臨困境，身為全球第二大經濟體，歐盟 與前面的美國也距離愈來愈遠，與緊接在後的中國則差距愈來愈近。法國總統馬克宏 示警，歐盟再不強化自身競爭力、重新定位具戰略意義的新價值鏈，「那歐盟恐怕就要消失了」。