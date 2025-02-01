我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股籠罩兩陰影展望不妙 汽車業恐成最大輸家

華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

「德國製造」神話破滅 面臨生死存亡之秋

中央社台北1日電
德國汽車業面臨嚴酷考驗。(美聯社)
德國汽車業面臨嚴酷考驗。(美聯社)

《全球中央》雜誌報導，德國是歐洲的工商業中心，是歐洲最大的經濟體，「德國製造」更代表著高品質與創新精神；如今，德國經濟卻萎靡不振，甚至被質疑成了「歐洲病夫」。

天然氣價格暴漲至俄烏戰爭前四倍以上，固然是衝擊德國經濟的重要原因，但德國在數位化及基礎建設長年落後、中國在電動車與機電等產業急起直追，都不斷侵蝕德國利基，德國工業正面臨生死存亡之秋。

信貸機構Creditreform和萊布尼茨歐洲經濟研究中心（ZEW）曾發布令人怵目驚心的數據，2023年，德國有17萬6,000家公司從市場上消失，其中有11%是破產倒閉，大多數公司是自主選擇關門大吉，包括越來越多的工業企業。

福斯汽車去年9月傳出將關閉德國境內汽車製造工廠並裁員，德國人驚覺到製造業所陷困境之深。不光汽車業，德國歷史悠久的蒂森克虜伯鋼鐵（TKSE）宣告將裁減40%員工，汽車零件供應商博世（Bosch）集團也計劃裁減約5,000名員工。

德國產業面臨困境，身為全球第二大經濟體，歐盟與前面的美國也距離愈來愈遠，與緊接在後的中國則差距愈來愈近。法國總統馬克宏示警，歐盟再不強化自身競爭力、重新定位具戰略意義的新價值鏈，「那歐盟恐怕就要消失了」。

德國 歐盟 馬克宏

上一則

緬甸政變滿4周年 泰國奶茶聯盟提3訴求挺民主

下一則

足球場大小行星有可能2032年撞地球 威力足摧毀大城市

延伸閱讀

德國前總統柯勒因病辭世 享壽81歲

德國前總統柯勒因病辭世 享壽81歲
將對歐盟加徵關稅？川普：你想聽真話還是政治語言

將對歐盟加徵關稅？川普：你想聽真話還是政治語言
德國反對黨提案嚴控非法移民 遭國會否決

德國反對黨提案嚴控非法移民 遭國會否決
川普曝美政府已與俄「嚴肅」談判 將與普亭採取行動結束俄烏戰事

川普曝美政府已與俄「嚴肅」談判 將與普亭採取行動結束俄烏戰事

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43
荷蘭畫家梵谷以前未知的肖像畫。取自LMI官網

拍賣50元買到梵谷肖像？專家確認真跡現值1500萬

2025-01-31 14:39
釜山航空一架班機今晚準備從金海機場起飛時，機尾突然起火，機上169名乘客及7名機組人員緊急逃生。美聯社

南韓釜山航空飛機火警撲滅 3人輕傷

2025-01-28 12:04

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始