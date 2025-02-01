緬甸政變滿4周年 泰國奶茶聯盟提3訴求挺民主

一名示威者舉著反對緬甸軍政府的圖片。(路透資料照)

今天是緬甸 軍事政變4周年，泰國 民主運動團體「奶茶聯盟」呼籲國際社會在經濟上制裁緬甸軍政府，不要支持軍政府有意在今年舉行的大選，因為這樣的選舉不合法也不民主。

緬甸軍方在2021年2月1日無預警發動政變，前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi ）等多名民選政府的官員遭到逮捕，軍政府和革命軍及各地武裝勢力衝突不斷，4年來死傷和被監禁者無數。

由泰國民主運動人士和倡議分子組成的泰國「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）今天聚集在緬甸駐泰國大使館前，提醒各界勿忘今天是緬甸政變4周年，也期盼各界能夠有所作為，幫助緬甸恢復民主。奶茶聯盟成員在現場發送免費的奶茶，象徵奶茶聯盟與緬甸民主運動站在一起。

泰國民主倡議人士妮查甘（Nitchakarn Rakwongrit）接受中央社採訪表示，他們有3點訴求，第一點是呼籲泰國以及東南亞 國家國協（ASEAN）各國政府制裁緬甸，停止和緬甸的貿易往來，並切斷緬甸軍政府獲得飛機用油的管道，因為這都是用來殺害老百姓的工具。

妮查甘指出，緬甸「國家行政會議」（State Administration Council, SAC ）表達出在今年舉行大選的意願，因此第二點訴求是呼籲國際社會不要支持「國家行政會議」舉行的選舉，因為既不合法也不民主。

妮查甘表示，最後一點訴求則是呼籲泰國民眾不要在網路上製造假新聞仇恨緬甸人。

2021年4月東協與緬甸軍政府針對緬甸情勢達成「5點共識」，包括暴力須立即停止、各方應展開建設性對話等。但政變已滿4週年，5點共識並未取得重大進展。

今年東協主席國是馬來西亞，東協外長在1月19日的外長會議中任命馬來西亞前外交部秘書長哈欣（Othman Hashim）擔任緬甸事務特使，他的任務就是促進各方執行5點共識。

哈欣將在2月6到8日訪問緬甸，將和緬甸軍政府領導人、國家行政會議主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）以及國家行政會議的資深成員會面，預計將會討論到停火、政治對話和人道援助等議題。

緬甸軍方在2021年2月政變後，由陸軍總司令、海軍總司令及空軍總司令等11人組成「國家管理委員會」，由緬甸國防軍總司令敏昂萊擔任主席，同年8月1日原班人馬改組為看守政府「國家行政會議」，主席敏昂萊是實際上國家的最高領導人。