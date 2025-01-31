拍賣50元買到梵谷肖像？專家確認真跡現值1500萬

荷蘭畫家梵谷以前未知的肖像畫。取自LMI官網

骨董收藏家9年前（2016年）在明尼蘇達州 的車庫拍賣會上花50元買到的一幅畫作，近日被專家鑑定證實是荷蘭畫家梵谷（Vincent Van Gogh）以前未知的肖像畫，如今至少價值1500萬。

畫作尺寸為18 英吋 x 16.5 英吋，受藝術研究公司 LMI Group International 委託的專家經過長達四年的鑑定，分析畫布織紋、顏料顏色和其他特徵後確定，這幅畫是梵谷於 1889 年在法國南部的精神病院住院期間所作。

這幅布面油畫畫的是一位白鬍子漁夫的肖像，他邊抽著菸斗邊修理他的漁網。

根據 LMI 的資料，這幅畫是根據丹麥藝術家 Michael Ancher (1849-1927) 的畫作所繪製，也是梵谷「仿作」其他藝術家作品的眾多作品之一。

研究人員還發現了一根嵌在畫布上的頭髮，並將其送去分析。LMI 表示，儘管這根頭髮被認定來自一名男性，但因其 「退化狀態 」，無法將它的 DNA 與梵谷的後代進行比對。

儘管進行了鉅細無遺的分析，這幅畫作仍需由荷蘭阿姆斯特丹的梵谷美術館 （Van Gogh Museum）認可後，才可歸屬於梵谷。

前擁有者之前於 2018 年 12 月與該博物館 接洽時，博物館曾拒絕將該畫作歸屬於梵谷，然而，於 2019 年購入該畫作的 LMI 對其真跡鑑定充滿信心。

報告中寫道：「發現一幅之前不為人知的梵谷畫作並不令人驚訝。眾所周知，梵谷遺失了許多作品，把作品送給朋友，對於任何他當作練習的作品都不是特別謹慎，而這樣的作品有很多」。

LMI 在新聞稿中表示，這幅畫 「是梵高生命中最後一段艱難歲月中創作的情感豐富、個性深刻的作品」。

這位荷蘭大師一生共創作了約 900 幅畫作。他被認為患有躁鬱症和邊緣人格障礙，雖然這些疾病從未被正式診斷出來。

梵谷於 1890 年自殺身亡，享年 37 歲。