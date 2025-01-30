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61位民眾從KK園區獲釋 緬方延遲放人

中央社曼谷30日專電

在中國公安副部長劉忠義造訪泰國討論如何打擊詐騙集團後，今天原定有一批過半是中國人的61位民眾要從緬甸的KK園區被釋放，但泰方接到緬甸邊防部隊通知，會延遲釋放這批人。

近來頻傳民眾遭拐騙到緬甸詐騙園區的新聞，中國明星王星今年初赴泰後，卻遭拐到緬甸的消息更是引起中國全國矚目，王星在各方斡旋下順利獲釋，但中國民眾開始質疑泰國旅遊安全，也希望政府拯救還困在詐騙園區內的民眾。

劉忠義日前為此訪問泰國，呼籲泰方儘快逮捕居住在泰國的詐騙集團首腦，並緝拿先前涉及拐騙王星的約20名嫌犯，且將他們引渡到中國。他呼籲泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋。

劉忠義也提議，中泰兩國設立「協調中心」共同打擊電信詐騙集團，泰方同意中方的提議，建議雙方交換有關詐騙集團的訊息。

泰國公視（Thai PBS）報導，今天原定有61人要從緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）被釋放，釋放地點是在泰緬邊境上的第二友誼大橋，但負責控制KK園區、和緬甸軍政府結盟的邊防部隊（Border Guard Force ,BGF）昨天通知泰方，因為沒得到軍政府的許可，會延遲釋放這批人。

這批人包括39個中國人、13個印度人、5個印尼人、1個馬來亞人、1個巴基斯坦人、1個衣索比亞人以及1個哈薩克人。

泰國公視引述不具名消息指出，劉忠義造訪了位於泰國達府（Tak）的美達（Mae Ta）地區，這個區域就位於KK園區的正對面，劉忠義還造訪的美索（Mae Sot）地區的出入境關卡。

劉忠義在和泰方官員見面時，希望泰方切斷KK園區的電力，並切斷園區的資金進出管道，他也感謝泰方迅速救援王星的行動。

泰國 緬甸 詐騙集團

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