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美退出重創財源 WHO員工發起募款

中央社羅馬30日專電
因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernuschi）近日發起「一美元、一世界」（One dollar, One world）募款活動，目標募款10億美元。路透
因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernuschi）近日發起「一美元、一世界」（One dollar, One world）募款活動，目標募款10億美元。路透

因應美國退出世衛組織造成財務缺口，一位在世衛逾10年的義籍員工發起募款，盼讓世衛變得更好。她在募款介紹中直言，她和其他同事日夜奮鬥，也常自問「這地方每天都讓我挫折，該離開還是更努力？」

美國退出世界衛生組織（WHO）的決定將在2026年生效，美國是世衛最大財務來源國，提供資助約占世衛整體資金18%。

因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernuschi）近日發起「一美元、一世界」（One dollar, One world）募款活動，目標募款10億美元。根據募款網站資訊，截至30日該活動已募得超過7萬美元。

塞努西在募款說明介紹，她在世衛工作超過10年，她和許多同事日以繼夜對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等全球疫情，致力讓所有人獲得所需衛生醫療，但也不斷自問「這地方每天都讓我挫折，該離開還是更努力？」

她表示，如果世界衛生組織被證明仍有其重要性，若每個人都相信世衛雖不完美，卻是現在大家所擁有的一切，那她希望能募集10億美元，支持世界衛生組織保護全球健康的關鍵使命，以面對未來許多的不確定性與資金短缺。

這筆募款將捐給世界衛生組織基金會（WHO Foundation），基金會活動與援助部門主任索利爾（Sandra Sorial）在官網撰文指出，美國退出對世衛的資金籌措是重大打擊，這不是一場精心設計的專業募款活動，發起人塞努西甚至承認「世界衛生組織是一個充滿挑戰的工作場所」。

索利爾在文中除了強調世衛的重要性，她也提到世衛與各國醫藥產業的關係，例如世衛每年會從世界各地採購醫療保健用品，其中包括在美國採購價值約5000萬美元的商品。

因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernu...
因應美國退出對世衛造成的財務衝擊，一位義籍世衛員工塞努西（Tania Cernuschi，圖）近日發起「一美元、一世界」（One dollar, One world）募款活動，目標募款10億美元。路透

世衛 WHO 疫情

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