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控遭泰國監獄虐待 KK園區主謀佘智江向國際組織求援

中央社曼谷28日綜合外電報導
泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。（取材自華商在線）
泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。（取材自華商在線）

泰國司法部長今天否認虐待在東南亞經營非法線上賭博平台而遭監禁的賭業大亨佘智江。他是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，但他拒絕被引渡至中國。

根據路透所見、佘智江（She Zhijiang）透過律師向國際刑警組織（Interpol）提交的信件，出生中國並入籍柬埔寨的佘智江聲稱他在泰國監獄內受到「非人道待遇」，其中包括導致他無法自行站立的暴力行為。

對此泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）回應，「我們對待他的方式與其他可以定期諮詢律師的囚犯並無二致」，且監獄內安裝了監控攝影機，以避免囚犯遭受任何虐待或折磨。

佘智江在信中指控，中國大使館官員曾在違反他意願的情況下到獄中探視他，勸說他返回中國，但塔維並未就此發表評論。

根據全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org），佘智江是緬甸詐騙園區「KK園區」的幕後金主之一。這個園區被稱為「豬仔煉獄」，所謂「豬仔」就是數以千計被拐騙來此打工的外國人。園區內已建立器官販賣管道，一旦豬仔喪失利用價值，就會被活摘器官並棄屍公海。

據報導，佘智江也是「亞太國際控股集團」（Yatai International Holdings Group）董事長。該集團在柬埔寨、菲律賓經營博彩事業，最近還在緬甸克倫邦（Karen State）打造價值150億美元的賭場、娛樂和觀光綜合設施「水溝谷」（Shwe Kokko）。

佘智江則堅稱他面臨的指控出自政治動機。2022年，他因國際通緝令和國際刑警組織的紅色通緝令在曼谷落網。2023年，泰國法院下令將他引渡至中國，但他目前仍在針對裁決提出上訴。

塔維指出，柬埔寨也要求引渡他，因為他是柬國公民，佘智江的引渡目的地則會交由上訴法院決定。

中國外交部在26日發給路透的聲明中表示，佘智江是中國公民，也是「線上賭博和電信詐騙犯罪的關鍵人物」，相關指控「證據確鑿」，因此要求引渡。

泰國 緬甸 通緝

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