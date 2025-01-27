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曼谷空污問題嚴重 總理緊急舉行會議應對

中央社曼谷27日專電
泰國曼谷過去一周空氣污染嚴重。圖為22日曼谷的天空。歐新社
泰國曼谷過去一周空氣污染嚴重。圖為22日曼谷的天空。歐新社

曼谷近一周面臨空污問題，政府遭批評治空污不力，總理貝東塔自瑞士返國後，今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題。

曼谷過去一周空氣污染嚴重，細懸浮微粒（PM2.5）濃度曾一度達到每立方公尺275微克，屬非常不健康的程度，空污使得全曼谷有350多所學校停課，大眾運輸如空鐵BTS和地鐵MRT從25日起免費一周，政府希望鼓勵民眾利用大眾運輸出遊，減少私家車的廢氣排放。

不只曼谷，泰國多個府也都出現空氣污染的狀況，今天由於風勢強勁，曼谷的空污狀況稍微暫時緩解。空污議題已經成為政治攻防焦點，在野黨人民黨（People’s Party）批評以為泰黨（Pheu Thai）為首的政府治空污不力，且空污最嚴重時總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不在國內。

貝東塔上周赴瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（WEF），泰國公視（Thai PBS）報導，她返國後今天緊急召集相關單位舉行會議，討論如何應對空污問題。

泰國防災減災署署長帕薩空（Pasakorn Boonyalak）表示，已和各府府尹協調，加強監控農田廢棄物的焚燒，違者將被重罰；副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）表示，空氣污染已是區域問題，許多東南亞國家都深受其害，將登場的東南亞國家協會（ASEAN）國防部長會議中將討論這個議題。

泰國 東南亞 國防部

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