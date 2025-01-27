憂OpenAI侵犯版權 更多印度媒體欲打侵權官司

印度多家媒體因擔憂OpenAI侵犯版權，欲參與控告OpenAI侵權的官司。 路透

法律文件顯示，印度 億萬富豪阿達尼和安巴尼旗下數位新聞機構、印度快報與印度斯坦時報等媒體，因擔憂科技公司OpenAI 侵犯版權，欲參與控告OpenAI 侵權的官司。

包含阿達尼（Gautam Adani）旗下新德里電視台（NDTV）、安巴尼（Mukesh Ambani）的電視集團Network18在內的印度新聞媒體告訴新德里法院，他們希望加入目前進行中、控告OpenAI侵權的訴訟案。他們擔心自家新聞網站內容遭不當利用，並在儲存和重製後供OpenAI旗下人工智慧（AI）工具ChatGPT用戶使用。

路透社率先披露印度新聞媒體業者向法院提交文件，希望參與這起進行中的官司。此舉使印度媒體與OpenAI進行中的法律戰升溫。在這起令人矚目的法律戰中，印度亞洲國際新聞社（ANI）去年率先提告OpenAI，隨後全球和印度出版業在本月24日加入戰局。

路透社審視這份多達135頁的未公開法律文件後，做出上述報導。該文件指控，OpenAI的行為對數位新聞出版協會（DNPA）成員和其他新聞媒體的「寶貴著作權構成明顯和現實的威脅」。

這份文件指出OpenAI「刻意抓取…及改編內容。科技公司在優先考慮內容和賺取廣告收入方面握有不成比例的權力，引起出版商擔心」。

這份法律文件由印度快報（Indian Express）、印度斯坦時報（Hindustan Times）、NDTV以及代表約20家公司的DNPA共同提出。DNPA成員包含Network18、巴斯卡日報（Dainik Bhaskar）、印度電視台Zee News、今日印度集團（India Today Group），以及印度人報（The Hindu）。

OpenAI並未回應有關印度新聞媒體指控的置評請求。OpenAI多次否認這類指控，並表示其AI系統公平使用公開資料。

涉及這樁訴訟案的所有印度媒體業者均未立即回覆路透社置評請求。