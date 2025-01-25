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聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

中央社奈及利亞拉哥斯25日綜合外電報導
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。

有線電視新聞網（CNN）報導，根據乘客拍攝的影片，可以看到機艙內一片狼藉，托盤、食物和其他物品四散。

聯合航空公司（United Airlines）表示，該編號UA613航班因而折返拉哥斯（Lagos）緊急迫降，6名傷者被送往鄰近醫院救治。聯航發言人史考特（Leslie Scott）告訴CNN，傷者已全數出院。

目前仍不清楚什麼原因造成班機飛行高度驟降。聯航表示，事件原因並非嚴重亂流，「正與美國和奈及利亞民航當局合作，瞭解事件原因」。

航班追蹤網站FlightRadar24資料顯示，UA613航班於起飛約93分鐘後，巡航高度突然急速下降。

奈及利亞民航局（Nigeria Civil Aviation Authority）公共事務與消費者保護部門主任阿奇穆古（Michael Achimugu）向奈及利亞電台（Radio Nigeria）證實這起事件，強調沒有人員罹難，也已安排乘客入住旅館。

聯合航空 華府

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