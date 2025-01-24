61歲香港遊客赴北海道鐵軌拍照 遭列車撞死

小樽市的列車。澎湃新聞

日本 再傳陸客闖入平交道或鐵軌，遭列車撞死的慘案。綜合札幌電視台、日本共同社報導，一名61歲的女遊客，23日上午11時半左右在JR函館線的軌道上，面向大海拍照，隨後被列車撞擊，送醫後不治死亡。

據日本警方稱，該遊客與與丈夫一同赴日本北海道小樽市，該遊客被駛來的快速列車撞擊時，她的丈夫因站在較遠處，並未受傷。

JR北海道鐵路公司說，事故導致札幌市與新千歲機場的快速機場號等19班列車一度停駛，約8,200人受到影響。

綜合陸媒和日媒報導，一開始稱這名遊客為中國籍，後來表示死者來自香港 。事發後，中國大陸駐駐札幌總領事館說，已第一時間與日本警方取得聯繫，了解事故情況，將繼續關注，與相關方面保持聯絡，並向罹難者家屬提供必要領事協助。

幾天前，日本兵庫縣神戶市，也剛發生兩名中國大陸女遊客在鐵路道口等紅綠燈時遭列車撞擊身亡的事故。就該案原因，日本警方推測，兩人可能誤以為鐵軌內是「號誌燈等候區」。

至於此次的案件，事發地點在因電影《情書》，而成為許多中國大陸遊客旅行目的地的北海道小樽市，在小紅書 等社交平台上，有大量當地街景，甚至鐵道的打卡拍照內容。