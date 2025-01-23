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中國女遊客闖北海道鐵軌拍海景美照 遭列車撞死

中央社東京23日專電
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

位於日本北海道小樽的JR函館線朝里站今天有一名中國籍女遊客遭列車撞上，送醫搶救因傷勢過重不治身亡。據知該名女遊客當時正在鐵軌上拍照。事故地點一直都有遊客不守規矩的問題，令當地居民相當困擾，呼籲當局祭出對策。

札幌電視台（STV）新聞報導，今天上午11時30分左右，JR函館線朝里站有一名60多歲的女性被開往新千歲機場方向的快速機場列車撞上。該名女性被送往醫院時已經處於意識不明的重傷狀態，隨後被宣告死亡。

事發點是距離平交道約50公尺遠的鐵軌上，通常是禁止進入的區域。但根據觀察，行人可以通行的平交道會被住宅和樹木遮擋，看不到對面，從事發地點卻可以清楚看到遠方的大海，可能是觀光客闖入鐵軌照相的原因。

警方表示，這名女性是來北海道旅遊的中國觀光客，為了拍攝海景美照，與丈夫一起闖入鐵軌。她的丈夫並未受傷。

受此事故影響，JR函館線部分路段暫停運行約1個半小時。包括13班快速機場列車在內，共有25班車取消。然而，列車恢復運行後，仍有行人在平交道上停下來拍照，還有人擅自闖進鐵路區域，遊客不守規矩的行為讓附近居民十分頭痛。

居民受訪表示，「沿著鐵軌走的人也很多，即使警示鈴聲響了，還是有人站在中間拍照，雖然有人喊『電車來了』，但他們完全不動。」

至於遊客為何會跑到這裡拍照，一名來自新加坡的遊客表示，「聽說是打卡的好地方」，還有遊客說，「因為有天空和雪地輝映，實在太美了。」

另外一名中國遊客說，「我知道有一部以小樽為舞台的電影，所以特意來這裡拍照。」

查看社群網站可以看到許多拍攝天空、大海等風景的朝里站周邊照片被上傳，據說被稱為北海道的「隱藏版人氣景點」，在網路引發討論。

觀光 新加坡 社群網站

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