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地球上最大朝聖集會 印度當局出動AI防踩踏事件

中央社印度普萊雅格拉吉22日綜合外電報導

為了改善印度在大型宗教活動中糟糕的人群控管紀錄，世界上規模最大朝聖集會主辦單位正在利用人工智慧（AI）試圖防止踩踏事件重演。

法新社報導，擁有上千年歷史的印度教慶典「大壺節」（Kumbh Mela）本月13日登場，為期6周，是一場展現宗教虔誠和沐浴聖水的盛大活動，主辦單位預期將有多達4億朝聖者前來共襄盛舉。

印度宗教集會往往人潮洶湧，屢屢發生致命的人群踩踏事件，而前來參與大壺節的信徒數量之多令人難以想像。

資深警官庫瑪（Amit Kumar）告訴記者：「我們希望每個人在履行完精神職責後，都能快樂地回家。AI正在幫助我們避免敏感地區的人潮超出臨界值。」

1954年的大壺節，單日就有400多人因踩踏事故或溺水身亡，成為全球因人群聚集引發災難死亡人數最多的事件之一。

2013年，也就是大壺節上一次在北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）舉行時發生人踩人慘劇，造成36人喪生。

不過這一次，當局表示，AI技術將幫助他們準確估算人群規模，使其能為潛在問題做出更完善的準備。

警方說，他們在活動現場和沿路部署大約300個攝影機，安裝在一根根桿子和無人機上。

大壺節每隔12年才回到恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和肉眼看不見、神秘的薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流處舉行，距離不遠處，一小群警察和技術人員在玻璃面板隔成的指揮和控制室進行監控。

庫瑪說：「我們可以從這裡看到整個大壺節（活動現場），有些攝影機角度我們甚至看不到完整的身體，我們必須使用頭部或軀幹來計算人數。」

庫瑪說，這些影像經AI演算法分析後，負責人員可以對朝各方向綿延數公里的人群進行估計，並與鐵路和公車營運商的數據交叉比對。

他說，如果部分區域人潮過於集中而構成安全威脅，系統就會發出警報。

AI 印度 無人機

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