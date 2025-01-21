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提防台灣有事 日本防相中谷元視察沖繩石垣

中央社東京21日專電

日本防衛大臣中谷元今天視察位於沖繩縣石垣島的陸上自衛隊石垣駐屯地。鑑於中國在台灣周邊加強軍事活動，日本政府正徹底強化防衛力，尤其是西南群島防衛體系的強化。

日本共同社報導，中谷今天視察陸上自衛隊石垣駐屯地時訓勉自衛隊員時強調：「絕對不容許以武力片面改變現狀的作法，一定要展現我國的意志。」

鑑於中國在日本周邊的軍事活動趨於活絡，中谷表示，「我國周邊的安全保障環境非常嚴峻，大幅起變化，我國正徹底強化防衛力，尤其是西南群島的防衛體系的強化是當務之急」。

他說，以沖繩那霸駐屯地為據點的陸上自衛隊第15旅團將升格為師團。

他指出：「這將形成進一步降低對我國武力攻擊可能性的嚇阻力，為進行積極外交作為支撐。」

日本防衛省昨天公布，中谷21、22日訪問沖繩，預定視察陸上自衛隊石垣駐屯地、與那國駐屯地，並且與與那國町長糸數健一舉行會談。中谷去年12月訪問了沖繩本島，連續兩個月造訪沖繩。

石垣駐屯地於2023年3月成立，截至2024年3月底，部署警備隊等約590人。2026年計畫部署數十人規模的電子戰部隊。

有關日本的西南群島，2010年「防衛計畫大綱」記載這是自衛隊部署的真空地帶。2016年以後，防衛省在奄美大島、宮古島、石垣島及與那國島成立駐屯地。

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