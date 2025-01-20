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角逐加拿大新總理 前杜魯多盟友方慧蘭參選自由黨黨魁

中央社蒙特婁19日綜合外電報導
加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）投入總理選戰。（路透資料照）
加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）投入總理選戰。（路透資料照）

加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）今天投入選戰，目標是接替杜魯多（Justin Trudeau）成為自由黨黨魁與加拿大總理，她稱自己是對抗川普的最佳人選。川普即將於明天宣誓就任美國新一任總統。

法新社報導，自2015年自由黨（Liberal Party）上台以來，方慧蘭一直是杜魯多在執政團隊中最親密的盟友之一。她擔任副總理期間有4年兼任財政部長，直到上個月戲劇性地辭職。

方慧蘭在一封措辭嚴厲的辭職信中指責杜魯多。她認為，對加拿大而言，當務之急是如何面對即將上任的川普政府所帶來的潛在威脅（包括可能爆發的貿易戰），但杜魯多卻優先考量自己的政治利益。

方慧蘭的離職被視為一項毀滅性的打擊，迫使杜魯多請辭。

杜魯多表示，他將轉任看守總理，直到自由黨選出新領袖接任總理。新黨魁預計3月9日出爐。

方慧蘭在參選起跑活動中表示：「川普不喜歡我，原因很簡單：我在捍衛加拿大方面表現得非常堅決、有力和有效。」

川普明天重返白宮，他已揚言要對所有來自加拿大產品徵收25%關稅，直到加拿大解決他所宣稱的無證移民和類鴉片（opioid）藥物芬太尼（fentanyl）流入美國的問題。

方慧蘭去年12月辭職後，川普稱她「徹底有害」。

在川普第1個總統任期期間，方慧蘭曾出任加拿大首席談判代表負責修訂北美自由貿易協定。

方慧蘭今天也承諾對川普加諸的任何關稅進行「等值報復」。

方慧蘭說：「如果你迫使我們採取行動，我們將讓美國承受從未遭遇過的最嚴厲貿易打擊。」

她嚴厲批評川普提出的關稅「非法且不合理」。

方慧蘭參選後，立即與卡尼（Mark Carney）雙雙成為取代杜魯多的看好人選。卡尼曾領導加拿大央行加拿大銀行（Bank of Canada）與英國央行英格蘭銀行（Bank of England）。

卡尼將自己定位成一個外部人士，沒有遭到不受歡迎的杜魯多汙染。

自由黨在民調上嚴重落後保守黨（Conservative Party），這代表自由黨黨魁選舉的勝利者，可能無法長時間擔任總理，因為保守黨等在野陣營矢言在國會3月24日復會後發動不信任投票，屆時可能引發新一屆選舉。

川普 加拿大 杜魯多

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