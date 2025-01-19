我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

出手救TikTok 川普提議合資：美國持有一半

哥倫比亞動盪又起 叛亂組織衝突增至60死 32人被綁架

中央社波哥大18日綜合外電報導
哥倫比亞出現新一波動盪之際，總統裴卓（Gustavo Petro）昨天暫停與ELN進行的和平談判，但談判早已陷入停滯。（美聯社資料照）
哥倫比亞出現新一波動盪之際，總統裴卓（Gustavo Petro）昨天暫停與ELN進行的和平談判，但談判早已陷入停滯。（美聯社資料照）

哥倫比亞政府的監察員辦公室今天指出，叛亂組織「全國解放軍」與「哥倫比亞革命軍」殘黨在鄰近委內瑞拉邊境的哥國卡塔通博地區作戰，衝突造成的死亡數已增至大約60人。

路透報導，哥倫比亞監察員辦公室在社群媒體發文表示，由於左翼的全國解放軍（ELN）近日跟現已解散的哥倫比亞革命軍（FARC）殘黨發生衝突，約有60人遭受暴力身亡、32人被綁架，還有數百人流離失所。

法新社報導，ELN是哥倫比亞目前仍活躍的最大武裝團體，FARC則在打了50多年內戰後，於2016年與哥國政府簽署和平協議，但部分成員仍拒絕放下武器。

哥倫比亞出現新一波動盪之際，總統裴卓（Gustavo Petro）昨天暫停與ELN進行的和平談判，但談判早已陷入停滯。

裴卓於社群媒體X平台指控ELN犯下「戰爭罪」，他還說「這就是為何我們暫停跟這個團體對話，因為ELN無意締造和平」。

哥倫比亞政府今天宣布，已經加強在卡塔通博（Catatumbo）地區的軍事攻勢。

多年以來，各敵對團體一直在這個地區爭奪古柯鹼貿易的控制權。

社群媒體 解放軍 邊境

上一則

馬來西亞警方破獲製毒工廠 10台灣人被捕

下一則

尹錫悅下月以涉內亂罪受審 一審判決可能8月出爐

延伸閱讀

司法部控告華格林 配發數百萬張非法處方 濫開類鴉片藥物

司法部控告華格林 配發數百萬張非法處方 濫開類鴉片藥物
義大利單親戶10年增44% 飯店推1方案創造另類商機

義大利單親戶10年增44% 飯店推1方案創造另類商機
卡塔蒙特山滑雪 初學到高手都可挑戰 冬日休閒樂

卡塔蒙特山滑雪 初學到高手都可挑戰 冬日休閒樂
全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

熱門新聞

圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

2025-01-17 15:22

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光
家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活

家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全