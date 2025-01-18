埃及拉法口岸19日重開 600運送援助物資車輛進加薩

拉法口岸埃及一側。（新華社）

埃及 安全部門一名消息人士18日告訴新華社記者，連接加薩 地帶和埃及的拉法口岸將於19日重新開放。根據此前達成的停火協議，當天預計有約600輛運送援助物資的車輛從拉法口岸進入加薩。

該消息人士說，埃及官方已批准開放拉法口岸，目前口岸通往加薩一側的道路正在修復中。

另據埃及紅新月會消息，約600輛載有醫療用品、帳篷等援助物資的卡車和50輛滿載燃料的卡車將在經過以色列方面的檢查後抵達加薩。埃及衛生和人口部長加法爾18日視察拉法口岸，以確保口岸做好19日接收巴勒斯坦 傷員的準備。

此外，埃及北西奈省的衛生部門也表示，阿里什和拉法等地的醫院已做好接收傷員的準備，阿里什國際機場預計將接收來自世界各地的人道主義援助。

卡達外交部發言人18日說，加薩停火換俘協議將於格林尼治時間19日上午6時30分生效。

拉法口岸位於加薩地帶南部，與埃及接壤，是國際人道主義援助物資運入加薩地帶的主要通道。去年5月初，以軍控制拉法口岸加薩地帶一側，埃及方面隨後指出以軍行動對援助人員和車輛構成安全威脅，拒絕配合以方將物資從口岸埃方一側運入加薩地帶。