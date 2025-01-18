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擴大金磚影響力 奈及利亞正式成為金磚夥伴國

記者陳湘瑾／即時報導
2024年10月24日在俄羅斯喀山拍攝的金磚峰會標識和國旗。 （新華社）
2024年10月24日在俄羅斯喀山拍攝的金磚峰會標識和國旗。 （新華社）

巴西外交部17日發表公報，作為金磚國家輪值主席國，巴西宣布奈及利亞正式成為「金磚夥伴國」。奈及利亞是第九個金磚夥伴國。白俄羅斯、玻利維亞、哈薩克、古巴、馬來西亞、泰國、烏干達和烏茲別克8個國家已於本月1日成為金磚夥伴國。

新華社引述公報，奈及利亞是非洲人口最多的國家，也是非洲最重要的經濟體之一。奈及利亞與其他金磚國家有著共同的利益，積極致力於加強與「全球南方」的合作和全球治理改革。

今年10月23日，金磚國家領導人第十六次會晤在俄羅斯喀山會展中心舉行。會晤發表《金磚國家領導人第十六次會晤喀山宣言》，宣佈設置金磚夥伴國，俄羅斯總統助理烏沙科夫在當時的新聞發布會上表示，金磚國家收到35份希望以全方位參與或觀察員等不同身份參與金磚的申請，而峰會的結果之一即是確立金磚國傢伙伴國類別。

烏沙科夫當時指出，金磚國家大門仍然向希望加入的志同道合的國家敞開，當前還有20多國對與金磚國家對話表現出興趣，但無限制擴容會讓金磚國家不堪重負。

大陸外交部發言人毛寧對此則稱，金磚大家庭迎來夥伴國，標誌著金磚合作邁上新的台階，金磚機制的代表性進一步擴大，感召力和影響力更加彰顯，日益成為促進「全球南方」團結合作的重要平台。

球時報導，中國國際問題研究院研究員王友明認為，這些國家成功加入金磚大家庭，是中國首創的「金磚+」理念，在金磚機制發展進程中的成功應用。回顧2024年，金磚機制不斷壯大和崛起是非常重大的地緣政治事件，在世界地緣政治衝突不斷的情況下，是改變世界格局的力量。

白俄羅斯 巴西 古巴

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