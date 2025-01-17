大多數英德受訪者認為馬斯克干預政治 無法接受

特斯拉執行長兼「X」所有人馬斯克2024年11月13日聆聽美國候任總統川普會見共和黨籍聯邦眾議員時發表的演講。資料照片。路透

衛報17日報導，民調 機構「輿觀」（YouGov）的一項調查顯示，大多數的英國人和德國 人認為，世界首富、科技大亨兼美國候任總統川普的密友馬斯克 影響本國政治的行為令人無法接受，也相信他對兩國或他們面臨的問題了解不多。

這項民調是在馬斯克發表了一連串敵意言論，攻擊英國首相施凱爾、德國總理蕭茲以及兩人的政府後，針對兩國各2200多人進行，還發現兩國的多數受訪者認為政府與馬斯克培養良好關係「不重要」、比率各為54%，約50%認為最好無視他

根據報導，英德兩國都只有13%的受訪者認為可以接受馬斯克干預本國政治，69%的英國受訪者和73%的德國受訪者表達了相反的觀點。同時，大多數人也認為馬斯克插手美國政治不可接受。

問及馬斯克對各自國家政治及他們面臨問題的了解程度時，受訪者的反應同樣尖銳。兩國只有約20%的受訪者認為馬斯克懂得「很多」或「相當多」，63%認為「不多」或「完全不懂」。類似比例的受訪者還認為，馬斯克對歐洲政治和議題總體上一無所知。

此外，馬斯克在英國和德國都非常不受歡迎，唯一例外是德國另類選擇黨（AfD）與英國改革黨（Reform UK）的選民；根據此前新聞，馬斯克曾投書德媒表態支持AfD，並與該黨總理候選人魏德爾（Alice Weidel）在「X」對談，另外曾論及捐助英國改革黨1億美元，但後來與黨魁法拉吉因故鬧翻。

根據報導，70%的AfD選民對馬斯克抱持正面看法，德國其他主要政黨的支持者則不到20%。英國改革黨選民則沒有那麼熱情，可能是因為馬斯克日前稱應該有人取代法拉吉當黨魁，但該黨支持者對馬斯克的好感率為47%，仍明顯高於保守黨選民的26%，以及在工黨和自民黨選民的僅4%至5%。

民調也顯示，雖然英國改革黨與AfD的選民更有可能認為馬斯克的政治干預可以接受，而且應該跟他培養良好關係，但只有18%的英國改革黨選民和19%的AfD選民認為馬斯克在英國或德國有影響力。

總體而言，超過70%的兩國受訪者表示，他們對好鬥成性的馬斯克抱持負面看法，但很少有人覺得馬斯克的干涉會改變任何事情，只有不到20%的受訪者認為他對國家政治有很大的影響力。

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