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與川普通話45分鐘 丹麥總理：格陵蘭問題「形勢嚴峻」

新華社奧斯陸1月16日電
位於北極圈內的全球最大島嶼格陵蘭，隨著川普即將重返白宮，再度成為關注焦點。（路透）
位於北極圈內的全球最大島嶼格陵蘭，隨著川普即將重返白宮，再度成為關注焦點。（路透）

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）16日對媒體說，她15日與美國候任總統川普通電話，格陵蘭島問題依然「形勢嚴峻」。

佛瑞德里克森當天向丹麥議會外交政策委員會通報與川普的通話內容，並在隨後回答媒體記者提問。

有記者提問，與川普通話後，格陵蘭島問題有所好轉、惡化還是維持現狀，佛瑞德里克森表示，格陵蘭島問題「形勢嚴峻」，「我們正在盡一切努力，以最明智和最好的方式處理」。當被問及川普是否在通話中撤回對丹麥的加徵關稅威脅，佛瑞德里克森說「他沒有」。

佛瑞德里克森說，川普就任美國總統後，丹麥政府將繼續就格陵蘭島問題與美國政府進行對話磋商，她本人也將與川普保持溝通。

她還表示，通話持續45分鐘，內容不僅涉及格陵蘭島，還涉及丹麥與美國的雙邊經貿以及俄烏衝突、中東問題和北約事務等。通話中許多內容仍需「嚴格保密」，很多細節目前無法對外透露。

近期，川普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。川普1月7日表示，出於對美國「經濟安全需要」考慮，他不會排除通過「軍事或經濟脅迫」手段奪取格陵蘭島控制權的可能性。他同時表示，如果丹麥拒絕美國購買格陵蘭島，丹麥出口美國的產品「關稅會非常高」。

格陵蘭 川普 關稅

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