我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民「可驅逐」

飛機撞艾菲爾鐵塔？讓人想起911 巴基斯坦國際航空廣告挨轟

編譯周辰陽／即時報導
巴基斯坦國際航空公司（PIA）的一架客機2023年10月3日停在在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德國際機場。路透
巴基斯坦國際航空公司（PIA）的一架客機2023年10月3日停在在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德國際機場。路透

巴基斯坦國際航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛去，似乎要撞上鐵塔，引來廣泛批評。

BBC與衛報16日報導，巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines, PIA）上周發布復飛巴黎廣告，在社群媒體「X」累積的瀏覽數超過2100萬次，並迅速引發了反彈。一些網友指出，廣告的圖像與2001年911恐攻事件類似。一位網友就質疑，「這是廣告，還是威脅？」。另一位網友則呼籲PIA，「開除你們的行銷經理」。

報導指出，據稱911襲擊事件的首謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammad）2003年在巴基斯坦被捕，策畫此事的凱達組織領導人賓拉登則於2011年在巴國被美軍擊斃。記者奎雷西（Omar Quraishi）上「X」表示，PIA的廣告讓他「真的無語」。

奎雷西質疑，「航空公司管理部門沒審過這個嗎？他們不知道911悲劇使用飛機襲擊建築物嗎？他們不認為這會被人以類式的方式看待嗎？」。

PIA尚未對這起事件發表評論，但巴基斯坦的Geo News報導，總理謝里夫（Shehbaz Sharif）已下令調查，副總理達爾（Ishaq Dar）也批評「愚蠢」，並證實「總理已指示有關單位調查是誰構思了這則廣告」。

社群媒體

上一則

首爾中央地方法院駁回釋放尹錫悅請求

延伸閱讀

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料
今年機票恐更貴 航空業缺飛機…波音遲交機、缺零件都是原因

今年機票恐更貴 航空業缺飛機…波音遲交機、缺零件都是原因
旅客更不愛轉機 新噴射客機速度快、體積小 直飛比率提高

旅客更不愛轉機 新噴射客機速度快、體積小 直飛比率提高
濟州航空撞毀前4分鐘「黑盒子停止記錄」情況罕見

濟州航空撞毀前4分鐘「黑盒子停止記錄」情況罕見

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料
4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰

4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰