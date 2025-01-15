我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小紅書比TikTok更「中國」信息安全、言論自由堪憂

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

南非1廢棄礦井傳大量非法礦工受困 已移出78具遺體

中央社約翰尼斯堡15日綜合外電報導
在南非斯蒂爾芳坦（Stilfontein）1座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困。圖為14日法醫服務人員搬運裝在藍色屍袋中的礦工遺體。美聯社
在南非斯蒂爾芳坦（Stilfontein）1座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困。圖為14日法醫服務人員搬運裝在藍色屍袋中的礦工遺體。美聯社

南非北部1座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方今天說法，連續3天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。當局嘗試掃蕩當地非法礦工的行動已歷時數月。

綜合法新社和路透報導，事發礦坑位在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾芳坦（Stilfontein），當地居民表達恐有100多人葬身其中後，當局自13日起設法移出遺體及救援生還者。

警方稍早發表聲明說：「救援行動的第2天，共有106名生還的非法礦工獲救並因非法採礦被捕，另有51人確認死亡。」前1天則救出26人，並移出9具遺體。

這座礦坑深入地下2.6公里，當局13日出動特殊機具將受困礦工與遺體抬出坑洞，且一次只能拉出少數人。

這些非法礦工通常是來自南非幾個鄰國，礦坑當地居民指控這些人從事犯罪活動。

南非警方曾表示，恐怕還有數百人仍困在地下。不過南非警察部長麥互努（Senzo Mchunu）昨天視察當地時，不願提供估計的受困人數，他告訴南非eNCA電視台：「我們不曉得裡面確切還有多少人。我們正盡全力找到他們，協助他們脫困。」

自從南非當局2024年8月首度展開掃蕩非法礦工的行動以來，在斯蒂爾芳坦已有1500多人被捕。警方表示其中已有121人被驅逐出境。

南非貴金屬礦業數十年來與非法採礦問題搏鬥。根據1個礦業組織估計，非法採礦造成南非政府和業界每年合計損失數以億計美元的銷售額、稅收和權利金。

當地非法採礦常見於廢棄礦場，這些礦場因為不再具有大規模商業開採價值而遭廢棄。非法礦工便擅闖其中採掘任何可能殘存礦產。

南非

上一則

俄國發動大規模攻擊 烏克蘭西部關鍵基礎設施遭襲

下一則

加薩停火 以色列、哈馬斯已達協議…聯合聲明很快宣布

延伸閱讀

SpaceX火箭碎片干擾 澳洲航空飛南非航班受影響

SpaceX火箭碎片干擾 澳洲航空飛南非航班受影響
南非營救非法礦工 已發現36具遺體

南非營救非法礦工 已發現36具遺體
批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮
南非Q3經濟意外萎縮 「這個原因」害的

南非Q3經濟意外萎縮 「這個原因」害的

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27

超人氣

更多 >
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英