話題王尹錫悅 從明星檢察官到首位被捕在任總統

南韓總統尹錫悅不過短短幾年功夫就從明星檢察官搖身一變成為總統，但在歷經一連串醜聞和戒嚴風波之後，他如今成了該國史上第一位被逮捕的在任總統。美聯社

南韓 總統尹錫悅 不過短短幾年功夫就從明星檢察官搖身一變成為總統，但在歷經一連串醜聞和戒嚴 風波之後，他如今成了該國史上第一位被逮捕的在任總統。

法新社報導，尹錫悅上個月3日晚間突然宣布戒嚴，幾個小時之後國會便推翻戒嚴令，尹錫悅接著宣布解嚴。他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職。

這幾個星期以來他一直躲藏在首爾官邸之中，屢次拒絕到案說明也曾一度拒捕，直到今天終於遭戒嚴聯合偵查組（聯偵組）逮捕。

他是第1位被捕的在職總統，也是第3位遭國會表決彈劾的總統。如果憲法法院維持原判，他將是南韓史上第2位被解職的總統。

● 從明星檢察官搖身變總統

尹錫悅1960年在首爾出生，大學攻讀法律系，後來成為檢察官和反貪先鋒。

他曾指揮調查南韓首位女總統朴槿惠貪腐案，在朴槿惠後來因濫權遭定罪並入獄上，扮演著重要角色。

他也參與過朴槿惠之後的文在寅政府官員貪腐案，2019年時以檢察總長身分起訴了時任總統文在寅的高階幕僚。

尹錫悅深獲當時在野的保守派國民力量黨賞識，不久就被說服接下該黨總統候選人的重任。

2022年3月大選，尹錫悅以南韓史上最小的差距險勝共同民主黨對手李在明，成為總統。

● 萬聖節到名牌包 爭議不斷

尹錫悅人氣一向不高，他選戰期間提出廢除女性家族部的政見，讓他在女性之間的好感度尤其低迷。而與他有關的醜聞則是一個接著一個來得又快又急。

這包括2022年梨泰院踩踏慘案。當年梨泰院舉辦大型萬聖節慶祝活動，吸引過多民眾群聚進而爆發踩踏，奪走150多條人命，尹錫悅政府遭控因應不當。

選民也把糧食價格飆漲、經濟停滯不前、言論自由受限等歸咎於尹錫悅政府。

尹錫悅還被控濫用總統否決權，最值得注意的就是他扼殺了一項法案，讓本可針對第一夫人金建希涉嫌操縱股價而展開特別調查的法案，因此胎死腹中。

金建希2023年被偷拍到收受價值約2000美元的名牌包，進一步打擊尹錫悅聲譽。尹錫悅堅稱，妻子拒收名牌包會很失禮。

他的岳母崔銀順因在房地產交易偽造文書被判1年有期徒刑。她已於2024年5月出獄。

民眾去年就已經針對尹錫悅發起彈劾連署請願，引發的迴響之大，國會網站一度出現延誤和當機。

● 親美政策獲拜登讚 親日路線失民心

身為總統，尹錫悅對核武北韓維持強硬立場，並進一步推升與固有盟邦美國的關係。

2023年，尹錫悅在訪問白宮時高唱西洋老歌「美國派」（American Pie），驚豔全場，連美國總統拜登都嘆說「我壓根不知道你會唱歌」。

不過他的親日路線，對還未走出日本殖民朝鮮半島陰霾的南韓人民來說，非常不討好。

而自反對黨共同民主黨去年4月拿下國會多數席次以來，尹錫悅就成了「跛腳鴨」總統。共同民主黨最近並削減了尹錫悅政府提出的預算。

尹錫悅上個月3日晚間透過電視轉播宣布戒嚴，當時表示，實施戒嚴是為了「剷除威脅國民自由與幸福的無恥親北韓叛國勢力」。總統辦公室隨後說尹錫悅是試圖藉由戒嚴來打破立法僵局。

但有分析人士認為，尹錫悅以政治困境為由實施南韓1980年代以來的首次戒嚴，實在太荒謬。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究學者克林諾（Bruce Klingner）說：「尹錫悅的作為，讓南韓幾十年來在擺脫其獨裁歷史的各項努力遭遇重挫。」