韓公調處2度嘗試逮捕尹錫悅 警方強制解散支持者集會

南韓公調處與警方15日凌晨4、5點左右開始準備執行總統尹錫悅逮捕令。路透

南韓 公調處與警方今天凌晨4、5點左右開始準備執行總統尹錫悅 逮捕令，並強制解散總統官邸附近的民眾集會，但仍有許多支持者徘徊在鄰近地區試圖阻擋警方進入。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）車輛今晨約4時20分左右抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，5時20分左右開始與警護處對峙，之後嘗試強行進入官邸，雙方發生肢體衝突。

據各家媒體報導，公調處這次出動人力明顯較第一次執行逮捕令時增加，3日執行時公調處及警方人員加起來約150多人，與200多名總統警衛處對峙5個多小時便無功而返。

今天警方則出動首爾、仁川、京畿道等地安保搜查隊等1000至1200多名人力，公調處52名檢察官、搜查官中有40多名來到現場，據稱已做好最長3天2夜長期抗戰的準備。

在執行逮捕令前，警方從凌晨零時起開始以違反道路交通法，勸導官邸附近集會的尹錫悅支持者，並在集會持續的狀況下進行強制遣散，但仍有大量支持者徘徊在附近，高喊「逮捕（共同民主黨 黨魁）李在明」、「守護尹錫悅總統」，也有部分支持者持續要求眾人往前聚集，阻擋警方前進。