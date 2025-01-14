我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PPI低於預期 道指漲逾200點 科技股拖累那指連跌5日

NASA實驗室逾百員工家園燒毀…就像突扔個炸彈給我們

韓公調處2度嘗試逮捕尹錫悅 警方強制解散支持者集會

中央社首爾15日專電
南韓公調處與警方15日凌晨4、5點左右開始準備執行總統尹錫悅逮捕令。路透
南韓公調處與警方15日凌晨4、5點左右開始準備執行總統尹錫悅逮捕令。路透

南韓公調處與警方今天凌晨4、5點左右開始準備執行總統尹錫悅逮捕令，並強制解散總統官邸附近的民眾集會，但仍有許多支持者徘徊在鄰近地區試圖阻擋警方進入。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）車輛今晨約4時20分左右抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，5時20分左右開始與警護處對峙，之後嘗試強行進入官邸，雙方發生肢體衝突。

據各家媒體報導，公調處這次出動人力明顯較第一次執行逮捕令時增加，3日執行時公調處及警方人員加起來約150多人，與200多名總統警衛處對峙5個多小時便無功而返。

今天警方則出動首爾、仁川、京畿道等地安保搜查隊等1000至1200多名人力，公調處52名檢察官、搜查官中有40多名來到現場，據稱已做好最長3天2夜長期抗戰的準備。

在執行逮捕令前，警方從凌晨零時起開始以違反道路交通法，勸導官邸附近集會的尹錫悅支持者，並在集會持續的狀況下進行強制遣散，但仍有大量支持者徘徊在附近，高喊「逮捕（共同民主黨黨魁）李在明」、「守護尹錫悅總統」，也有部分支持者持續要求眾人往前聚集，阻擋警方前進。

在公調處開始嘗試執行逮捕令前，根據警方非正式統計，官邸附近聚集的反對彈劾及贊成陣營支持者各有2900多人及2300多人。執政黨國民力量也有30多名議員來到現場組成人牆阻擋。

15日南韓安全人員站在公車後面，堵住被彈劾的總統尹錫烈官邸的大門。美聯社
15日南韓安全人員站在公車後面，堵住被彈劾的總統尹錫烈官邸的大門。美聯社

尹錫悅 南韓 民主黨

上一則

日本發現COVID-19首例滿5年 逾13萬人死亡

延伸閱讀

尹錫悅快被逮 支持率竟回升？聲望比「戒嚴」前還高

尹錫悅快被逮 支持率竟回升？聲望比「戒嚴」前還高
要死一起死 幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法

要死一起死 幕僚透露尹錫悅對反對黨黨魁李在明的想法
南韓執政黨在尹錫悅遭彈劾後陷入危機 潛在總統候選人支持率低迷

南韓執政黨在尹錫悅遭彈劾後陷入危機 潛在總統候選人支持率低迷
南韓在野倡議共治 執政黨說不 黨內分裂韓東勳辭黨魁

南韓在野倡議共治 執政黨說不 黨內分裂韓東勳辭黨魁

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13
英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首。美國排名第9。美聯社

2025全球最強護照排名 這國榮登榜首 美國名列第9

2025-01-08 10:33

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲