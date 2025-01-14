我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PPI低於預期 道指漲逾200點 科技股拖累那指連跌5日

NASA實驗室逾百員工家園燒毀…就像突扔個炸彈給我們

日本發現COVID-19首例滿5年 逾13萬人死亡

中央社東京14日專電

日本境內自2020年1月發現COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）首例以來至明天滿5年。截至去年3月，感染人數約逾7000萬人；截至去年8月，累計逾13萬人因確診死亡，其中65歲以上高齡者占96%。

日本共同社報導，日本COVID-19疫情發生至明天滿5年。日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）去年3月對22個府縣實施血液調查結果顯示，因感染COVID-19而有抗體的保有率為60.7%。按日本總人口換算，至少約7300萬人感染過一次COVID-19。

因確診而死亡的人數，厚生勞動省的人口動態統計顯示，2020年至2023年（確診數）為10萬5956人，加上2024年1至8月的概數是2萬6302人，累計逾13萬2000人。同期流感死亡人數為3600人。

因確診而死亡的人數在Omicron變異株導致疫情急遽擴大的2022年達到顛峰，之後雖疫情趨緩，但仍明顯高於流感死亡人數。目前疫情在夏、冬季持續出現，仍需提高警覺。

因確診而死亡者當中，80多歲者占39%，居最多。其次是90歲以上者，占37%。高齡者易重症化的情況不變，民眾仍需持續做好防疫對策。

日本政府於2023年5月起將COVID-19在傳染病法上的分類等級調降為等同季節性流感等級的「5類」，醫療改為平時的體制，但之後COVID-19疫情仍反覆流行。

日本厚生勞動省今天表示，來自日本全國約5000個定點醫療機關去年12月30日至今年1月5日的一週間的報告顯示，平均每醫療機關的確診人數是5.32人。

日本 疫情 流感

上一則

「睡魔」作者 英國暢銷作家尼爾蓋曼再爆性侵醜聞

下一則

韓公調處2度嘗試逮捕尹錫悅 警方強制解散支持者集會

延伸閱讀

日本流感肆虐 熊本縣患者數史上最高

日本流感肆虐 熊本縣患者數史上最高
人民幣續貶 紐約時報：對美中帶來巨大風險

人民幣續貶 紐約時報：對美中帶來巨大風險
韓流感爆發 肺炎死者激增 火葬場「一位難求」

韓流感爆發 肺炎死者激增 火葬場「一位難求」
日本宮崎強震 宮崎港現20公分高海嘯

日本宮崎強震 宮崎港現20公分高海嘯

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13
英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首。美國排名第9。美聯社

2025全球最強護照排名 這國榮登榜首 美國名列第9

2025-01-08 10:33

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲