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受益國際制裁俄羅斯 中俄貿易再創新高

中央社台北14日電
在西方制裁的影響下，中、俄貿易再創新高。（路透）
在西方制裁的影響下，中、俄貿易再創新高。（路透）

俄烏戰爭即將屆滿3年、國際間對俄羅斯經貿制裁不斷加強之際，中國海關昨天公布數據顯示，中國與俄羅斯去年進出口貿易總額達2448.19億美元，年增1.9%，再創歷史新高。

綜合美國之音、俄羅斯衛星通訊社報導，中國海關總署的統計數據顯示，中俄貿易額2024年全年達到2448.19億美元，年增1.9%；其中中國對俄出口為1154.99億美元，增長4.1%，中國自俄進口為1293.2億美元，與上年相比持平。

去年12月當月，中俄貿易額為219.73億美元；其中中國對俄羅斯出口113.03億美元，中國自俄羅斯進口106.7億美元。

中國國家主席習近平去年12月31日發給俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的新年賀詞稱，2024年是中俄建交75週年、是兩國關係新的重要里程碑。面對加速演進的百年變局和動盪不安的國際形勢，中俄兩國始終沿著不結盟、不對抗、不針對第三方的「正確道路」攜手前行。

俄羅斯新聞社（RIA）去年底援引莫斯科駐北京大使報導，習近平今年將再次訪問俄羅斯。

美國之音引述今日俄羅斯（Russia Today）表示，對俄貿易額的增加是中國對外貿易整體增長的一部分，中國對外貿易總額去年創下歷史新高。據中國海關總署的數據，中國去年的進出口總值約達6.1兆美元，年增3.8%，規模再創歷史新高。

有分析人士對美國之音表示，俄羅斯從中俄迅速增長的貿易中獲得巨大好處，尤其是在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以後從中國獲得俄羅斯維持軍事裝備生產所需的大批軍民兩用產品、配件和原材料。

在美國及西方世界對俄羅斯加緊國際制裁之際，中俄貿易總額在俄烏戰爭爆發後更是持續攀升，2022年增長約29.3%，從前一年的1470億美元躍升至1902.7億美元。

中國目前穩居俄羅斯最大貿易夥伴地位，中俄貿易占俄羅斯外貿總額的34%。中俄貿易在中國外貿占比也由2%升至4%。

報導形容，「中俄貿易似乎只是中國外貿盤子裡的一根小菜，卻是俄羅斯盤子裡的主餐」。中國成了俄羅斯戰爭時期最重要的經濟依靠，為俄羅斯經濟及其戰爭機器不斷輸血。

俄羅斯 習近平 普亭

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