極端環保組織又出手 倫敦西敏寺「達爾文墓碑」遭噴漆

「停止石油」示威者塗污達爾文墓碑，抗議全球氣溫升破1.5°C。（路透）

當地時間1月13日，兩名環保抗議者在倫敦西敏寺大教堂的生物學家達爾文(Charles Darwin)墓上噴漆，隨後被警方帶走。

英國多家主流媒體報道了該事件。據稱，這兩名抗議者來自一個名叫「停止石油 」（Just Stop Oil）環保運動組織。她們在達爾文墓上噴寫出「1.5已死」的字樣。

抗議者引用媒體報導稱，2024年全球平均氣溫首次比工業化前水平高出1.5℃以上，突破了「巴黎協定」設定的閾值——各國政府為避免全球變暖的最嚴重影響而設定的門檻。抗議者稱，過去幾十年來，大量野生物種滅絕。去年是現代人類進化以來最熱的一年，如果不共同努力，人類將無法適應即將到來的情況。

西敏寺大教堂方面表示，教堂的管理人員正在採取措施清理墓地，預計不會造成永久性損壞。教堂仍然開放，供參觀和禮拜。

倫敦警察局當天證實，兩名女子因涉嫌「在西敏寺大教堂噴下疑似粉末狀油漆」造成刑事破壞而被捕。