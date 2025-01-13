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極端環保組織又出手 倫敦西敏寺「達爾文墓碑」遭噴漆

中新社／倫敦13日電
「停止石油」示威者塗污達爾文墓碑，抗議全球氣溫升破1.5°C。（路透）
「停止石油」示威者塗污達爾文墓碑，抗議全球氣溫升破1.5°C。（路透）

當地時間1月13日，兩名環保抗議者在倫敦西敏寺大教堂的生物學家達爾文(Charles Darwin)墓上噴漆，隨後被警方帶走。

英國多家主流媒體報道了該事件。據稱，這兩名抗議者來自一個名叫「停止石油」（Just Stop Oil）環保運動組織。她們在達爾文墓上噴寫出「1.5已死」的字樣。 

抗議者引用媒體報導稱，2024年全球平均氣溫首次比工業化前水平高出1.5℃以上，突破了「巴黎協定」設定的閾值——各國政府為避免全球變暖的最嚴重影響而設定的門檻。抗議者稱，過去幾十年來，大量野生物種滅絕。去年是現代人類進化以來最熱的一年，如果不共同努力，人類將無法適應即將到來的情況。

西敏寺大教堂方面表示，教堂的管理人員正在採取措施清理墓地，預計不會造成永久性損壞。教堂仍然開放，供參觀和禮拜。 

倫敦警察局當天證實，兩名女子因涉嫌「在西敏寺大教堂噴下疑似粉末狀油漆」造成刑事破壞而被捕。 

英國媒體將「停止石油」稱為激進的環保運動組織。除當天向達爾文墓噴漆外，該組織成員還曾做出過向巨石陣噴漆、向梵谷（Vincent  van Gogh，）名作「向日葵」（Sunflowers）潑番茄湯的行為。

「停止石油」示威者塗污達爾文墓碑，抗議全球氣溫升破1.5°C。（路透）
「停止石油」示威者塗污達爾文墓碑，抗議全球氣溫升破1.5°C。（路透）

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