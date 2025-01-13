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尹錫悅方對憲法法院庭審提異議 遭疑拖延時間

中央社首爾13日專電
南韓總統尹錫悅。(路透)
南韓總統尹錫悅。(路透)

南韓總統尹錫悅的辯護律師團在以審判進行中為由拒絕公調處執行逮捕令同時，今天又對憲法法院將舉行的停審提出異議、並要求一名參與法官迴避，遭質疑意圖拖延時間。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）兩度獲法院簽發針對尹錫悅的逮捕令，但第2逮捕令尚未執行，也未公開這次逮捕令的效期。尹錫悅方則持續以「憲法法院審理中」為由，拒絕配合公調處的逮捕行動。

然而，在總統彈劾案第一次庭審的前一天，尹錫悅方今天又就此案提出異議，並對憲法法院要求由國會最大在野黨共同民主黨代表推舉的大法官鄭桂先迴避。

律師團提出的理由是，鄭桂先的進步傾向鮮明，先前在國會人事聽證會上已表現出對總統彈劾案的預判，且配偶所屬的公益人權社團法人，理事長為國會彈劾促進律師團的共同代表。

根據相關法規，憲法法院審理案件的當事人可在「認為大法官無法進行公正裁決」的狀況下，在庭審前提出迴避申請，同一案不可超過2人以上；在憲法法院就迴避申請做出結論前，必須暫停案件相關訴訟程序。

不過，憲法法院若認為迴避申請很明顯是為拖延訴訟時程，可將其駁回。韓聯社引述法院相關人士說法報導，14日依預定進行第一次庭審的可能性很高。

此外，尹錫悅的律師團也對憲法法院一口氣訂下5次庭審日期及採納證據等事項提出異議。律師團要求法院先處理國務總理韓悳洙彈劾案，確定法院組成適法性後再審理總統彈劾案，表示「無法配合帶有重大法律效果的庭審日期」。

尹錫悅方雖主張這些行動都是為慎重確保公正審理程序，但外界仍有質疑他們故意拖延訴訟時間的聲音，若憲法法院接受尹錫悅方提出的異議，無疑會延長彈劾案審理日程。

尹錫悅 彈劾 南韓

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