我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

遭遇山火後 加州災民該遷離他處還是就地重建？

濟州航空撞毀前4分鐘「黑盒子停止記錄」情況罕見

中央社／首爾13日綜合外電報導
南韓濟州航空去年末發生嚴重空難，造成179人罹難。（歐新社）
南韓濟州航空去年末發生嚴重空難，造成179人罹難。（歐新社）

南韓濟州航空上個月發生空難，機上俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器在飛機撞上航向台之前4分鐘停止記錄，雖說可能是電力中斷所致，專家仍說情況罕見。

「紐約時報」（The New York Times）指出，濟州航空一架搭載乘客及機組員共181人的波音（Boeing）737-800型飛機，2024年12月29日從泰國曼谷飛往南韓西南部務安郡，根據官員說法，機師於上午8時59分發出Mayday緊急求救信號，並說「鳥擊、鳥擊」。機師告訴塔台他要「繞一圈」，意思是他將放棄這次降落並重新再試一次。

但他顯然沒有足夠時間繞完一整圈，最後這架飛機是以反方向接近機場跑道，並在沒有放下起落架的情況下以機腹著陸。飛機以看似失控的速度衝出機場跑道，並在通報Mayday的4分鐘後撞到跑道盡頭的航向台爆炸燃燒，造成179人喪生。

聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，有專家表示，所有數據記錄裝置在事發4分鐘前停止運作，很可能是因飛機出現電力故障所致。

報導指出，飛機黑盒子會在電力中斷後停止記錄數據，事故客機上也沒有配備輔助電源裝置。

路透社引述南韓交通部前事故調查員沈在東（Sim Jai-dong，音譯）的話說，濟州航空客機關鍵最後幾分鐘沒有記錄到任何數據的消息讓人訝異，而包括備用電源在內的所有電源可能都被切斷，實屬罕見。

不過，澳洲廣播公司（ABC）報導點出，黑盒子確實有可能因為撞擊或火災而損壞，但這並不能清楚解釋為什麼僅僅失去最後4分鐘的紀錄。

而一個關鍵問題是：這4分鐘內發生了什麼事？

紐時引述南韓航空安全協會會長黃浩源（Hwang Ho-won，音譯）說：「黑盒子資料在調查中至關重要。」他說：「少了它，會給調查人員帶來嚴重的問題。」

黃浩源表示，黑盒子有可能因撞擊、火災或長時間暴露在深水中而受損。但他說，很難解釋濟州航空黑盒子是如何在最後4分鐘喪失記錄功能。

黃浩源說，調查人員或許能夠根據塔台航管人員的採訪來重建駕駛艙內的部分對話。他說，雷達等數據顯示，這架飛機在通報鳥擊事件後嘗試拉高，但未能成功，接著倉促降落。

調查人員表示他們正在調查各種可能性，包括飛機在最後幾分鐘失去1或2具發動機。

負責調查事故的南韓一個委員會表示，儘管黑盒子數據對航空事故調查至關重要，但調查不只依賴於這些數據，將盡最大努力查明事故原因。

南韓 濟州航空 澳洲

上一則

尹錫悅二次逮捕將近？傳韓總統警護處內部不滿升溫 擬抗命棄尹

延伸閱讀

波音壞新聞不斷 起死回生能力受質疑

波音壞新聞不斷 起死回生能力受質疑
南韓、中國貿易結構已非10年前分工互補 韓媒：競爭將白熱化

南韓、中國貿易結構已非10年前分工互補 韓媒：競爭將白熱化
頻傳偷渡客溜上飛機 凸顯飛安大漏洞

頻傳偷渡客溜上飛機 凸顯飛安大漏洞
濟州航空空難 韓官方首證實遭鳥擊 俄航迫降又是波音737

濟州航空空難 韓官方首證實遭鳥擊 俄航迫降又是波音737

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36
加拿大總理杜魯多傳出最快本周宣布請辭自由黨黨魁的職位，圖為他3日在美國駐加拿大大使館簽署哀悼書，悼念美國前總統卡特去世。(路透)

加拿大總理杜魯多傳最快周一宣布辭職 加幣應聲急拉

2025-01-05 22:20
俄羅斯烏塔航空一架波音737-800型飛機在莫斯科郊外的伏努科沃機場降落，攝於2013年7月。非當事飛機。(路透資料照)

波音737又出事 俄國烏塔航空載173名乘客 莫斯科緊急著陸

2025-01-07 10:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？