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可能逮捕尹錫悅？韓總統彈劾案本周庭審

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可能逮捕尹錫悅？韓總統彈劾案本周庭審

編譯茅毅／即時報導
南韓總統尹錫悅。(路透)
南韓總統尹錫悅。(路透)

韓聯社等韓媒12日報導稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）可望本周上班日第二次執行對總統尹錫悅的逮捕令。

韓媒此前報導，首爾西部地方法院7日再次簽發的尹錫悅逮捕令，效期雖未像去年12月31日首次簽發般公開，但應比首次的7天長，可能達3周，至南韓農曆除夕（28日）。這或許可解釋為何公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團及國防部調查本部共同組成的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）上周沒動作。

據稱上周末公調處和國家偵查本部持續協商包含執行逮捕令時動員的具體警力、裝備等規模，因此外界認為，一旦雙方完成行動前的準備工作，本周上班日就將動手。韓媒上周報導甚至稱，此次行動動員的人力將逾千人。

另有說法指稱，由於憲法法院對國會去年12月14日表決通過的尹錫悅彈劾案，預定本周二（14日）首次舉行正式庭審，公調處及警方可能趁他離開首爾龍山區漢南洞官邸，前往出庭時逮捕他，但公調處認為這種做法的變數很大，例如必須另訂部署警力與調派裝備的計畫；若在官邸外抓他，附近則有「挺尹」和「倒尹」的群眾集會。

有鑑於此，目前仍聚焦在進入官邸再次執行逮捕令的方案，無論尹錫悅有無出庭受審。

尹錫悅律師尹甲根12日則聲稱，公調處與國家偵查本部仍未放棄以非法方式執行非法、無效的逮捕令，令人擔憂尹錫悅的人身安全，所以他14日將缺席庭審。但只要其人身安全及警衛問題獲解決，他將隨時出庭受審。

另據南韓公務員薪俸規定，今年的總統年薪從去年的2億5493萬韓元調薪3％至2億6258萬韓元。即使尹錫悅已自去年12月14日起停職，但約2,183萬韓元的月俸仍照領不誤。南韓在野黨的議員正提案修法，擬刪減國會表決通過彈劾案的公務員薪俸，幅度從全額至最多5成。

尹錫悅 南韓 彈劾

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