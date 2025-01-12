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日本電車駕駛神秘身體不適 「中電病」謠言流傳

中央社東京12日專電
駕駛「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員陸續出現神秘的身體不適症狀。(取自Wikimedia Commons)
駕駛「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員陸續出現神秘的身體不適症狀。(取自Wikimedia Commons)

日本東京首都圈的JR駕駛員之間流傳神秘的「中電病」謠言，因為駕駛「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員陸續出現身體不適症狀，甚至影響列車運行。這些駕駛員大多隸屬同一個乘務單位，令人憂心他們的工作場所是否異常。

JR東日本已經派人檢測現場水質與空氣，但原因尚未查明。公司甚至請來神職人員舉行祈福儀式，並改善工作環境，情況依舊未改變。

「中央‧總武線各站停車」由千葉站開始，行經幕張、秋葉原等站，終點為三鷹站。朝日新聞報導，去年11月20日，在JR市谷站，有一列從三鷹開往千葉的列車，在距離到站停車位置之前約7公尺處，突然停下。

根據JR東日本首都圈本部，30多歲的駕駛員事後解釋，「列車要到站時突然一陣睡意襲來，我不小心打了瞌睡。」在發車前安全確認時，並沒有發現駕駛員的健康有任何問題。

隔天的11月21日，一列從中野開往津田沼的列車，當停靠在JR四谷站時，30多歲的駕駛員表示因為身體不適，無法繼續駕駛。為了臨時更換駕駛員，列車運行中斷約20分鐘。

這兩名駕駛員都隸屬於JR中野站附近的「中野統括中心中野南乘務單位」。此單位在2024年9月之前被稱為「中野電車區」（簡稱「中電」），是一個有超過百年歷史的工作單位，約有220名負責「中央‧總武線各站停車」路段電車的駕駛員隸屬此單位。

然而，大約3年前開始，「中電」頻繁發生駕駛員身體不適，導致列車行駛過站等問題。根據統計，截至去年11月底的3年期間，一共有43起因為駕駛員身體不適而中斷工作的案例。雖然山手線其他路線的具體數據尚不清楚，但JR相關人士表示，「這種情況每年了不起只會發生幾次而已。」

由於駕駛員之間流傳「不知道是不是有人在工作場所的飲用水裡混入了安眠成分」的謠言，JR東日本去年夏天正式展開調查，從工作場所的自來水與熱水瓶裡的水質開始檢查，甚至也分析空氣成分，但都沒有發現異常。

2024年8月，公司還請來神職人員舉行安全祈福儀式，但此後還是發生5起類似事件。

一名有經驗的駕駛員表示，「這個路線沒有特別令人緊張的路段，駕駛的並非需要特別注意的舊款列車，甚至夜班等勤務安排也和其他地方沒有什麼不同」，他對於事故頻傳感到不解。

為了改善工作環境，JR東日本更換了值班室和更衣室的床鋪與置物櫃，還重新貼了壁紙。同時，公司也成立包括由醫師等人組成的應變團隊，持續調查原因。

相關負責人表示，「我們還沒有找到導致駕駛員身體不適的共通原因，但當中也有睡眠不足或是因為高溫身體不適的案例。我們會繼續採取應對措施，努力不影響乘客。」

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