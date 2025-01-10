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英國庫多困窘？財政部儉省開會成本、高官自曝訂不起彭博

編譯湯淑君／綜合外電
英國國會議員兼財政部首席秘書瓊斯。歐新社
英國國會議員兼財政部首席秘書瓊斯。歐新社

英國公債殖利率竄升加上英鎊急貶，令人憂應一場金融危機山雨欲來，有關財政大臣里夫斯可能為安撫市場而訴諸撙節措施的臆測聲四起，國會下議院9日緊急就此事質詢財政部，不料答詢官員竟自曝負擔不起彭博資訊（Bloomberg）訂費。

下議院9日辯論里夫斯是否應發布聲明，把借貸成本升高加重政府財政負擔的情形說清楚、講明白。由於里夫斯正訪問中國大陸，也未發表書面聲明，所以由首席秘書瓊斯（Darren Jones）代為回覆議員質詢。

瓊斯強調，政府恪遵財政紀律，沒有討價還價空間，並表示公債價格隨全球市況和經濟數據起伏，本就是常態。英國30年期公債殖利率已躍上1998年來最高水準。

議員也問到，稍早彭博資訊披露，里夫斯將與部會首長集會共商如何削減開支，而不是一對一商議各部門減支，只為節省成本。

令人訝異的是瓊斯的答覆。根據記載辯論過程的逐字稿，瓊斯回答：「我很欣慰，閣下負擔得起彭博資訊的訂閱費；遺憾的是，我負擔不起，所以沒能閱讀那則報導。」

MarketWatch報導，瓊斯擔任國會議員的年薪為91,346英鎊（11.25萬美元），另可領兼任財政部首席祕書年薪34,742英鎊。

根據彭博網站，彭博新聞網站全年訂費通常定價235英鎊，目前可以優惠價115英鎊（140.5美元）訂閱。至於專業人員常用的彭博終端機，據估計用戶每年訂費約2.5萬美元。

瓊斯可能以為，議員提及的那則報導只能透過彭博終端機取閱，其實從彭博網站也讀得到。

公務員財產申報表格顯示，里夫斯付費訂閱經濟學人（Ecomomist）雜誌和金融時報（FT），似乎未訂閱彭博資訊。

至於道瓊社提供的華爾街日報（WSJ）數位訂閱套餐，內含WSJ、巴隆周刊（Barron's）和MarketWatch，此時在英國可享每周訂費1英鎊（約1.22美元）折扣價。

殖利率 財政部 辯論

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