不畏超強寒流 尹錫悅支持者日夜駐守官邸相挺

南韓總統尹錫悅的支持者9日在他的官邸附近集會。(路透)

超強寒流襲韓，首爾市今天白天體感溫度達攝氏零下19度(約華氏零下2.2度)，但仍有大批反對彈劾總統尹錫悅 的支持者從前一天晚上就守在總統官邸附近的路口，誓言要保護尹錫悅不受逮捕。

超強寒流席捲韓國，今天上午氣溫來到零下12度、體感溫度只有零下19度，但仍不減韓國總統尹錫悅支持者的熱情，聚集在鄰近總統官邸路口，不時有人自願上台喊話聲援，路邊也有志願者發放暖暖包、熱湯及泡麵等物資。

部分支持者前一天就來到集會現場，8日晚間隨著下班時間到來，人潮不斷湧向官邸附近漢南小學旁的大路口，最靠近的地鐵 漢江鎮站早早就有員警駐守，以柵欄分隔往來人潮，通往集會現場的陸橋也都有警力及志願者維護秩序。

來到集會現場的支持者除了高舉反對「虛假國會」、支持尹錫悅的標語及韓美國旗，大多都做好了萬全的防寒準備，羽絨外套、毛帽、耳罩都是必備，也有打算徹夜蹲守的民眾在外套內加上雨衣、防寒內襯等裝備，大呼「無論再冷都不能不守護尹總統」。

據警方估算，保守團體新自由連帶主辦的集會參與人數約有1000多人，除了上台為現場支持者打氣、聲援尹錫悅的民眾外，主辦單位也不時播放聲援歌曲，帶著現場支持者一起在寒風中活動身軀。

到了今天上午，平日白天的人潮雖不如晚間，約仍有百來人堅守位置，要「保護」尹錫悅不被公調處人員逮捕。

尹錫悅去年12月3日晚間突襲宣布實施緊急戒嚴 ，在國會快速表決通過結束戒嚴後風波持續至今，高級公職人員犯罪調查處（公調處）以涉內亂罪嫌傳喚調查尹錫悅，在尹錫悅多次拒絕配合出席後聲請逮捕令，本月3日試圖執行逮捕失敗，7日重新獲發逮捕令，但尚未嘗試執行，也未公布逮捕令時限。

除保守派支持者外，進步派團體也在鄰近地區舉行集會，根據警方的非官方統計，今天參與人數約300人，將從今晚重啟守夜活動，預期將進行至尹錫悅被逮捕為止。