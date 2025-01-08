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英國擴大實施ETA上路首日 香港、北愛爾蘭有疑慮

中央社倫敦8日專電
英國8日起將對48國的免簽證入境旅客，在入境與轉機時須申請「電子旅行憑證」（ETA）。(路透)
英國8日起將對48國的免簽證入境旅客，在入境與轉機時須申請「電子旅行憑證」（ETA）。(路透)

英國去年開始階段性實施電子旅遊憑證（ETA），在波斯灣合作理事會6個成員國率先適用後，今年1月8日起適用台灣等新增48國。擴大實施首日未傳重大事件，但香港和北愛爾蘭方面有疑慮。

根據英國政府網站，香港特別行政區以及英國國民（海外）護照（BNO）持有人皆適用ETA。不過，香港媒體報導，英國ETA申請網站發生將特區護照持有人列為「不符資格」或「中國護照持有人」的情況，而曾因參與政治活動入獄的港人，即便持有BNO護照，若刑期達12個月以上，申請ETA也可能遭拒。英國內政部表示將檢討相關情況。

另一方面，由於約7成造訪北愛爾蘭的國際旅客是經愛爾蘭入境，例如在結束位於愛爾蘭島南部的愛爾蘭共和國行程後，「順道」往北造訪隸屬英國的北愛爾蘭，北愛地方政府因此呼籲倫敦當局將北愛排除於ETA適用範圍外，以免旅客因為申請ETA須另外繳交費用，而寧願不造訪北愛。

北愛方面主張，若在愛爾蘭島行程後，旅客不會接續前往英國其他地方，倫敦當局應考慮採取務實有彈性的作為，讓這樣的旅客無須申請ETA，或者至少允許短期停留北愛（例如7天內）的旅客無須申請。北愛官方估計，海外旅客2023年為北愛帶來約2億1000萬英鎊收入。

目前歐盟成員國護照持有人入境英國不須申請ETA，但自4月2日起，同樣須持有ETA才可合法入境英國。

ETA不是簽證，因此適用對象為原本即可「免簽證」入境英國的國家地區民眾。全球有越來越多國家實施ETA；這類高度電子化的邊境安全管控措施在澳洲、美國、加拿大、紐西蘭等國已行之有年。

英國內政部去年針對ETA新制表示，ETA有助預先阻絕具安全疑慮人士於境外、降低文件偽造和身分冒用風險，且能節省旅客在機場接受身分查驗的時間。ETA申請過程會要求旅客提供生物特徵識別資料。

旅客可自行上網申請ETA，ETA會自動與旅客護照連結，並啟動安全查驗程序，包括刑事和列管紀錄。根據規定，若曾遭判處12個月以上徒刑，或者有刑事犯罪紀錄、且距定罪日未超過12個月，申請ETA將遭拒。

ETA審核時間通常僅數小時，但也可能多達3個工作天。

ETA費用為10英鎊，效期2年，持有人可在2年內多次出入境英國，一次可停留多達6個月。

值得注意的是，儘管ETA效期為2年，一旦護照失效，旅客即無法憑ETA入境。

即便僅是在英國轉機，旅客也須申請ETA，包括嬰兒。

實務上，航空公司在啟程地即會透過系統連線，確認旅客已取得ETA。若旅客已成功申獲ETA，航空公司系統會顯示OK to Board（可登機）；若旅客未事先申請ETA，則須在機場現場申請並取得英國政府核准函（電郵）後，才可登機。

護照 香港 內政部

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