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面臨更堅決拘提行動 辯護律師否認尹錫悅逃出官邸

中央社首爾8日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅去年12月12日遭彈劾停職後發表談話。路透
南韓總統尹錫悅去年12月12日遭彈劾停職後發表談話。路透

南韓高級公職人員犯罪調查處處長吳東運矢言盡一切可能突破總統警衛處防衛，達成拘提目標後，遭彈劾、面臨內亂罪刑事指控的南韓總統尹錫悅恐遭遇更堅決的新一波拘提行動。

路透報導，代理總統崔相穆今天敦促有關當局，執行對尹錫悅拘提行動時，「盡其所能防止民眾受傷，以及防止政府機構間發生肢體衝突」。

首爾西部地方法院昨天重新簽發對尹錫悅的拘票，支持和反對尹錫悅的抗議群眾分別冒著天寒地凍在總統官邸周遭街頭集會。

總統警衛處本週以帶刺鐵絲網加強對總統官邸的防衛，並在入口處停放多部大巴進行阻攔。

尹錫悅因去年12月3日實施短命戒嚴而面臨內亂罪的刑事指控，成為首位面臨遭拘提的現任總統。

他同時面臨憲法法院的彈劾審判。

他的律師團今天表示，尹錫悅無法接受高級公職人員犯罪調查處（公調處）根據無管轄權的首爾西部地方法院簽發的拘票對他執行拘提，而且公調處不具調查內亂罪權限。

針對部分國會議員指稱，尹錫悅已經逃離官邸的說法，辯護律師尹甲根予以否認，表示今天曾在官邸跟尹錫悅見過面，聲稱那是意圖中傷尹錫悅的「惡意謠言」。

公調處上週拘提尹錫悅時，與總統警衛處數以百計人員和軍方警衛對峙6小時後無功而返，公調處處長吳東運昨天為此道歉。

吳東運在國會表示：「這一次我們會徹底準備，盡全力達成目標，會有第二次執行是最後一次執行的十足決心。」

他拒絕明確說明法院這次簽發的拘票何時到期。

在國會議員要求採取強硬手段制服官邸內總統警衛處和軍方人員時，吳東運沒有表示反對。不過他拒絕針對考慮以何種選項達成這項任務進行討論。

尹錫悅 彈劾 南韓

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