川普揚言武力奪取格陵蘭 法國警告歐洲不會坐視

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）。路透

法國今天就美國總統當選人川普 威脅歐洲聯盟「主權邊界」一事提出警告。川普拒絕排除採取軍事行動取得歐盟 成員國丹麥所屬自治區格陵蘭 的控制權。

法新社報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「歐洲不可能讓世界上其他國家，不管他們是誰…攻擊它的主權邊界（Sovereign Borders）。」

「我們是一個強大的洲，我們必須進一步自我鞏固。」

巴霍形容格陵蘭（Greenland）是「歐洲的領土」。格陵蘭是丹麥的自治領土，透過丹麥而與歐盟產生關聯。

川普昨天在議題包羅萬象的記者會中拒絕排除對巴拿馬運河（Panama Canal）和格陵蘭進行軍事干預。他已表明希望兩者都由美國控制。

巴霍說：「如果你問我：美國會侵略格陵蘭嗎？我會說不會。」

但他同時表示，已經又回到「最強者至上的時代」、「我們該受人恫嚇嗎？該讓憂慮壓倒嗎？顯然不該如此」。

他還說，相信美國「本質上不是帝國主義者」，他也不認為這「正在改變」。

與此同時，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）昨天深夜依既定行程抵哥本哈根，將會見丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）。左翼政黨領導人艾格德支持未來脫離丹麥而獨立。

艾格德啟程之前曾宣布，原定今天與佛瑞德里克會面的行程延後進行，但未提出說明。丹麥王室則表示這項會晤將如期進行，但未就此詳述。