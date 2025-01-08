南韓公調處將再嘗試逮捕尹錫悅 心理攻防升溫

6日南韓總統尹錫悅官邸可見鐵絲網等障礙物。路透

南韓 法院昨天重新簽發針對總統尹錫悅 的逮捕令，有了第一次失敗經驗，公調處為了第2次行動的時間點與方式煞費苦心；尹錫悅方則提出新條件，是施壓還是讓步，引發外界猜測。

由首爾西部地方法院簽發的逮捕令在6日到期，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）先前在3日派員前往總統官邸嘗試逮捕尹錫悅，但在總統警護處的層層戒備下無功而返，7日重新獲發逮捕令，正為第2次嘗試逮捕制定策略。

公調處與法院都未公開這次逮捕令期限，希望避免對峙局面持續惡化，媒體輿論關注最新進展同時也出現各種猜測。韓聯社報導指出，部分警方認為應立即執行逮捕，以免尹錫悅方的準備更加完善，但也有意見認為須制定更詳盡的作戰計畫，否則再一次的失敗可能有損整體搜查動力。

從警護處高層下手也是一個可能的選項。警方先前以妨礙特殊公務執行罪嫌立案調查警護處長朴鍾俊，但朴鍾俊已兩度未回應警方傳喚，第3次傳喚日期訂於10日，若朴鍾俊仍不配合，可能遭警方聲請逮捕。

同樣未回應警方傳喚的警護處高層還包括次長金成勳、警備安全本部長李鎮夏及警護本部長李光宇等人，若法院針對這些人發出逮捕令，公調處與警方可能在執行尹錫悅逮捕令同時逮捕上述人事，以此削弱警護處的抵抗。

尹錫悅方也沒閒著，他的辯護律師團今天召開記者會，重申公調處沒有權限調查內亂罪、尹錫悅也因此無法配合拿著「無效逮捕令」進行的「非法調查」立場，但表示為避免進一步分裂及為民眾與公務員帶來的不便，「將配合法院進行的程序」。

尹錫悅的律師團要求公調處若握有證據就起訴，要不就向確有管轄權的首爾中央地方法院聲請拘留令。他們主張公調處並非發出逮捕令的首爾西部地方法院管轄，若是真正主管的首爾中央地方法院發出拘留令，他們將配合進行法律程序。

雖然律師團強調，這次聲明是考慮到在嚴寒下上街聲援尹錫悅的民眾及相關公務員的辛勞，希望外界以善意解讀，但仍引起不少猜測。

有分析指出，尹錫悅方可能希望藉此主張拖延公調處的搜查進度，甚至削弱拿著首爾西部地方法院發出逮捕令行動的公調處正當性。也有意見指出，首爾中央地方法院先前簽發針對前國防部 長金龍顯的拘留令時，並未承認內亂罪的調查權，若公調處仍以調查內亂罪為由向其聲請拘留令，也有可能會被駁回。

聚集在龍山區漢南洞總統官邸入口附近的尹錫悅支持者，也是公調處2度執行逮捕令的一大阻力。若現場民眾阻止警方逮捕尹錫悅，依法可以妨礙公務逮捕，但若行動太過強硬，可能引發輿論反彈，甚至若有執政黨議員參與現場「人牆」，也將為警方帶來更大負擔。