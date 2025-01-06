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歐盟：馬斯克有權評歐洲 但平台推播須不偏頗

中央社布魯塞爾6日專電
美國科技富豪馬斯克在德國大選前力捧極右派候選人引爭議。路透
美國科技富豪馬斯克在德國大選前力捧極右派候選人引爭議。路透

美國科技富豪馬斯克德國大選前力捧極右派候選人引爭議，歐盟執委會發言人表示，馬斯克有權對歐洲政治發表看法，但大型社群媒體及其負責人，在歐盟法律下有義務確保平台上言論推播無偏好或濫用。

社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）宣告本周四將與德國另類選擇黨（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）進行直播對話，並表態在2月德國的國會改選中支持這個反歐盟、反移民的極右派政黨。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）科技主權領域發言人雷尼耶（Thomas Regnier）在今天的例行記者會作出前述回應。他強調，歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）旨在保障言論自由，包括自由而公平的選舉資訊流通。

因此，馬斯克舉行直播活動沒有問題，歐盟關切的是社群平台有無系統性風險，例如演算法是否偏好推播宣傳特定的直播等內容，濫用平台造成選舉不公。

雷尼耶表示，執委會將觀察、分析馬斯克直播後的X平台表現，並強調在歐盟「數位服務法」下，大型平台有義務因應選舉過程中的資訊風險，包括對特定言論的能見度偏好等。

同時，執委會與德國相關部門已安排在24日與X在內的多家大型網路平台業者舉行圓桌會議，討論因應選舉相關資訊流通、避免被操弄的風險。這類會議是「數位服務法」施行後，在歐盟境內重要選舉之前的常態。

負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stéphane Séjourné）在政治新聞網站Politico歐洲版專訪中，間接回應馬斯克對德國選舉指手畫腳的爭議，他說即將上任的美國川普（Donald Trump）政府「必須考慮到，其他國家也有權利在不受干涉下，以主權和民主方式選出他們的領導人」。

2023年12月歐盟第一次援引「數位服務法」立案調查的社群媒體就是X，當時X被懷疑有協助散播哈瑪斯（Hamas）對以色列恐怖攻擊事件等不實資訊的風險。

去年7月執委會針對部分調查項目發表初步意見，認定X在使用介面「暗黑模式」（dark patterns）、廣告透明度和提供外部研究者取得資訊等3個面向違反該法，至於涉及非法內容和極端言論因應處理能力等面向，則仍在調查中。

針對馬斯克個人鼓動歐洲極右派的言論是否透過濫用自家平台而放大、是否立案調查，執委會目前態度保留。

Politico評論，歐盟執委會若具備政治意志，就能再次對X祭出「數位服務法」，但有鑒於馬斯克與川普的好交情，至少在短期內，對川普團隊保持友善才是更優先的事。

歐盟 馬斯克 德國

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