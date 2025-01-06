約旦河西岸歹徒車上開槍 3死7傷

以色列軍方與救難單位表示，約旦河西岸（West Bank）1座村莊附近今天有歹徒在1輛巴士等車輛上開槍，造成3死7傷。路透

以色列 軍方與救難單位表示，約旦河西岸（West Bank）1座村莊附近今天有歹徒在1輛巴士等車輛上開槍，造成3死7傷。

法新社報導，以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示：「急救人員證實有2女1男共3人罹難。」以軍稱部隊正在追緝發動攻擊的「恐怖分子」。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）從辦公室發布聲明稱，「我們會抓到這些卑鄙的殺人犯，並追究他們及其協助者的責任」，「一個都逃不掉」。

另一方面，根據巴勒斯坦 法塔組織（Fatah）及巴勒斯坦衛生部，以軍昨天在約旦河西岸殺害2名巴勒斯坦人，包括1名17歲青少年。

路透引述巴勒斯坦媒體報導，以軍朝1名37歲男子的住家開槍。

巴勒斯坦衛生部則說，17歲青少年死於以色列對那不魯斯（Nablus）阿斯卡營地（Askar）的突襲。

以軍表示，部隊在約旦河西岸擊斃1名武裝激進分子，繳獲武器並拆除1處爆裂物實驗室。以軍還說，部隊在那不魯斯地區遭激進分子扔擲爆裂物，以軍朝他們開火。

以色列自1967年第三次以阿戰爭後，即在約旦河西岸設立屯墾區（Settlement），擠壓巴勒斯坦的生存空間，並透過強行占領，使以色列版圖至今仍不斷擴大。

巴勒斯坦人視約旦河西岸為未來建立獨立國家的核心領土，國土還包括加薩 走廊（Gaza Strip）。自2023年10月7日加薩爆發戰爭以來，約旦河西岸的暴力事件也隨之大增。

以色列軍方今天還發現3枚拋射物從北加薩射入以色列境內。

以軍發布聲明表示：「1枚拋射物遭以色列空軍攔截，1枚落在（以色列南部城鎮）史德洛特（Sderot），1枚落在空曠區域。未傳出有人受傷。」