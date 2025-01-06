杜魯多宣布辭黨魁 續任加拿大總理至新黨魁選出

加拿大總理杜魯多。路透

加拿大 總理杜魯多 在當地時間6日召開記者會，宣布辭去執政黨自由黨黨魁，但將續任總理直到自由黨選出新黨魁。

現年53歲的杜魯多在渥太華的記者會上表示：「我打算辭去黨魁職務，並在黨選出新領導人之後卸任總理」。

路透報導，一位最近曾與杜魯多交談的消息人士指稱，杜魯多認為有必要在8日全國黨團會議前就自己請辭，以免演變為他被黨內同志趕下台的局面。

彭博資訊報導，過去幾個月來杜魯多持續面臨黨內要求他請辭的壓力。美國候任總統川普勝選後，威脅對加拿大課徵25%關稅，去年12月，副總理兼財長方慧蘭由於與杜魯多在如何因應川普關稅威脅的政策立場出現分歧請辭，這凸顯自由黨內分裂，進一步削弱杜魯多的領導地位。

方慧蘭在杜魯道身邊工作了近十年之後掛冠求去，意味杜魯道的閣員首次公開唱反調，這讓批評者更加大膽，數十名自由黨籍議員希望杜魯多下台。

杜魯多決定辭職，自由黨內部勢必掀起領導權之爭。

杜魯多2015年領導自由黨奪回執政權，以推動女權和因應全球氣候變遷等具進步價值的議題贏得民心。但就像諸多西方國家領袖般，應對新冠疫情使他心力交瘁。

杜魯多政府雖挹注大筆資金保障消費者及企業，也造成預算赤字創新高，但相關施政並未在物價飆升下舒緩選民高漲的不滿情緒。其爭議的移民政策也造成數10萬名移民湧入，進一步推升房價。

據加拿大民調 公司阿巴卡斯數據去年12月中旬的調查，六成七受訪者同意杜魯多應下台。在加國多項民調中，他落後主要對手保守黨的博勵治達20個百分點，一般認為，自由黨將在最遲今年10月下旬舉行的國會大選慘敗給保守黨。