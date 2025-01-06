授權極右翼政黨黨魁組閣 奧地利總統稱困難決定

奧地利總統范德貝倫（左）6日與自由黨黨魁基克（右）會面。路透

奧地利總統范德貝倫今天將籌組政府的任務，交給極右翼奧地利自由黨（FPÖ）黨魁基克，如果他成功組閣，奧國自二戰以來將首次出現由極右派政黨領導的政府。

法新社報導，范德貝倫（Alexander Van der Bellen）告訴記者，交由基克（Herbert Kickl）組閣不是「容易的決定」。這將是自由黨首次主導籌組政府的談判。

美聯社報導，奧地利去年9月舉行國會大選，基克領導的自由黨以28.8%得票率成為國會第1大黨，擊敗由現任總理內哈默（Karl Nehammer）擔任黨魁的保守派人民黨（ÖVP），使人民黨屈居第2。

然而，范德貝倫在選舉後並未立即指派自由黨籌組政府，理由是它尚無潛在聯盟夥伴。人民黨當時拒絕與基克領導的自由黨共組政府，其他政黨也不願與自由黨合作。

組閣任務最初交由內哈默進行，他先是試圖與其他中間派政黨組成3黨或2黨聯盟，但這項努力於本月4日宣告失敗，促使他宣布辭去黨魁與總理職務。

人民黨現在表示，他們或許願意加入基克主導的政府。范德貝倫說，今天與基克在總統府會談約1小時後，他交付基克和人民黨磋商以組建新政府的任務。

自由黨和人民黨之前曾共組政府，不過自由黨那時是以次要聯盟夥伴身分參與執政。兩黨最近一次合作是2017至2019年，基克當時在聯合政府擔任內政部 長。

儘管自由黨與人民黨的組閣協商不一定會成功，奧地利國會目前也沒有其他實際的組閣選擇，且民調 顯示若舉行選舉，自由黨有望更加壯大。