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敘利亞虔誠穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議

中央社巴黎5日綜合外電報導
敘利亞新領袖夏拉(中)與法國外交部長巴霍(右)及德國外長貝爾伯克會面，但沒有與身為女性的貝爾伯克握手。(路透)
敘利亞新領袖夏拉(中)與法國外交部長巴霍(右)及德國外長貝爾伯克會面，但沒有與身為女性的貝爾伯克握手。(路透)

法國外交部長巴霍今天表示，他更希望看到敘利亞新領袖夏拉接見期間有跟德國外長貝爾伯克握手，但強調那並非赴訪重點。虔誠穆斯林領袖夏拉當時刻意沒有跟這位女外長握手。

法新社報導，巴霍（Jean-Noel Barrot）與貝爾伯克（Annalena Baerbock）3日一同訪問敘利亞，為自從伊斯蘭主義者為首的反抗軍上個月推翻長期統治者巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，到訪大馬士革的最高階西方大國官員。

然而，兩人與夏拉（Ahmed al-Sharaa）的會談因這位虔誠穆斯林領袖只跟巴霍握手，刻意沒有跟貝爾伯克握手而籠罩陰霾。

巴霍告訴法國RTL電台：「我會不會更希望看到夏拉跟我的德國同行握手？答案是肯定的。那是此行目的嗎？答案是否定的。」

他點出包括關押敘利亞境內數以萬計激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）戰士，以及巴夏爾．阿塞德政權化學武器庫擴散風險等問題。

他表示：「如果我不前往敘利亞，誰會保護法國免於針對他們安全的這些威脅？我們針對讓敘利亞得以復原的政治轉型跟過渡當局進行商討，就我們的期望向他們傳達明確而且堅定的訊息。」

伊朗和俄羅斯為虎作倀，在內戰中力挺巴夏爾．阿塞德政權十年。巴霍表示，絕不可以讓任何外國勢力於政權轉移之際討便宜而削弱敘利亞。

包括敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）在內官員今天抵達杜哈，為自從巴夏爾．阿塞德上個月垮台以來，過渡政府內閣首長首訪卡達。

自從敘利亞反抗軍於去年12月8日掌權以來，卡達是繼土耳其之後，第2個正式宣布重開駐大馬士革大使館的國家。

敘利亞 阿塞德 德國

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