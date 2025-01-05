敘利亞虔誠穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議

敘利亞新領袖夏拉(中)與法國外交部長巴霍(右)及德國外長貝爾伯克會面，但沒有與身為女性的貝爾伯克握手。(路透)

法國外交部長巴霍今天表示，他更希望看到敘利亞 新領袖夏拉接見期間有跟德國 外長貝爾伯克握手，但強調那並非赴訪重點。虔誠穆斯林領袖夏拉當時刻意沒有跟這位女外長握手。

法新社報導，巴霍（Jean-Noel Barrot）與貝爾伯克（Annalena Baerbock）3日一同訪問敘利亞，為自從伊斯蘭主義者為首的反抗軍上個月推翻長期統治者巴夏爾．阿塞德 （Bashar al-Assad）以來，到訪大馬士革的最高階西方大國官員。

然而，兩人與夏拉（Ahmed al-Sharaa）的會談因這位虔誠穆斯林領袖只跟巴霍握手，刻意沒有跟貝爾伯克握手而籠罩陰霾。

巴霍告訴法國RTL電台：「我會不會更希望看到夏拉跟我的德國同行握手？答案是肯定的。那是此行目的嗎？答案是否定的。」

他點出包括關押敘利亞境內數以萬計激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）戰士，以及巴夏爾．阿塞德政權化學武器庫擴散風險等問題。

他表示：「如果我不前往敘利亞，誰會保護法國免於針對他們安全的這些威脅？我們針對讓敘利亞得以復原的政治轉型跟過渡當局進行商討，就我們的期望向他們傳達明確而且堅定的訊息。」

伊朗和俄羅斯為虎作倀，在內戰中力挺巴夏爾．阿塞德政權十年。巴霍表示，絕不可以讓任何外國勢力於政權轉移之際討便宜而削弱敘利亞。

包括敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）在內官員今天抵達杜哈，為自從巴夏爾．阿塞德上個月垮台以來，過渡政府內閣首長首訪卡達。

自從敘利亞反抗軍於去年12月8日掌權以來，卡達是繼土耳其之後，第2個正式宣布重開駐大馬士革大使館的國家。