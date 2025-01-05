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德國觀察敘利亞局勢 約30萬難民面臨遣返

中央社柏林5日專電
德國內政部長費瑟。(路透)
德國內政部長費瑟。(路透)

德國內政部長費瑟今天宣布一項在德國敘利亞難民的去留計畫，如果敘利亞局勢保持穩定，目前在德國約97萬5000名來自敘利亞的難民中，約30萬人可能被撤銷政治庇護居留權並遣返回國。

敘利亞長年飽受戰亂，目前進入權力更迭時期，許多歐盟國家紛紛檢視敘利亞難民在國內的保護狀況。德國目前暫停來自敘利亞的難民政治庇護申請。費瑟（Nancy Faeser）今天在德國馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）的訪問中提出一項敘利亞難民計畫。

費瑟表示，歷經一段長年的恐怖與暴力後，敘利亞睽違多年看到和平的希望，「如果這個和平希望能夠落實，那麼很多難民將可返程」；如果敘利亞局勢穩定，人們在德國不再需要這種保護，聯邦移民與難民局將審查並撤銷居留權。

據德國聯邦統計局（Destatis）資料顯示，目前德國約有317萬名尋求政治庇護者，敘利亞公民占22%，是僅次於烏克蘭公民的第二大難民群體。

截至去年10月底，有97萬4136名來自敘利亞的難民登記在德國，其中約71萬2000名根據國際法、人道主義或政治原因留下。敘利亞戰爭爆發後，有超過半數（52%）的敘利亞難民是在2014年至2016年間首次抵達德國，有12%已邁入家庭第二代。

費瑟表示，那些已經融入的人允許留下來；想回去的人，應該得到支持。「首先，良好融入、就業中、學習德語以及在這裡找到新家的人，應該被允許留下來」，「想返程的人將會被支持，聯邦政府會為其拓展自願遣返計畫」。

費瑟也支持，盡快對罪犯與伊斯蘭主義者驅逐出境，「我們已經擴展這方面的合法性，一旦敘利亞局勢穩定，我們就會實施」。

費瑟表示，為了清楚了解長期統治者阿塞德（Bashar al-Assad）倒台後的敘利亞局勢，德國外交部與內政部針對安全問題共同合作，也與歐洲和國際夥伴密切協調。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近日則與法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）共同出訪敘利亞。

敘利亞 德國 庇護

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